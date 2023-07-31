Камалия представила новую песню – украинцы сразу же унизили за клип

Украинская певица Камалия в клипе на новую песню "Time Out". Фото: скриншот с YouTube

Украинская исполнительница Камалия представила новый трек под названием "Time Out" и показала клип к нему. Популярная артистка поделилась фрагментом своего клипа и рассказала, что ее песня должна была стать саундтреком к фильму "Барби".

Соответствующими кадрами Камалия поделилась на своей странице в Instagram.

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Камалия отметила, что она вдохновилась новым фильмом "Барби", поэтому решила написать песню. Артистка обратилась к режиссеру фильма и к компании Warner Brothers, надеясь, что ее песня станет саундтреком, но получилось не так, как она надеялась.

"Этот сингл родился из чистого волнения, когда я узнала о предстоящем фильме "Барби". Подпитывающий моей страстью к культовому персонажу, я была уверена, что моя песня станет идеальным гимном для фильма. С большим энтузиазмом я поделилась "Time Out" с режиссером Гретой Гервиг и Warner Brothers, надеясь, что он станет официальным саундтреком к фильму о Барби. К сожалению, в итоге выбрали работу Дуа Липы", — подписала видео Камалия.

Скриншот публикации с новым клипом Камалии на песню "Time Out". Фото: скриншот из Instagram

Однако, далеко не все подписчики украинской певицы оценили ее новую работу, поэтому под новой публикацией Камалии начало появляться много недовольных комментариев.

Это просто ужас, ее песни просто невозможно слушать! Хватит издеваться над людьми!!!

Пора старушке на пенсию. Деньги не делают ее молодой.... А вот чучелом — да

Сенсационная премьера. Вам бы на завод сходить поработать!! Мужу — здоровья и терпения в финансировании такого тупизма

Ужас, ни рыба ни мясо, ни мотива, ни музыки, ни голоса

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская исполнительница Камалия откровенно рассказала о разводе со своим мужем Мохаммадом Захуром.

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