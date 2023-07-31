Камалия представила новую песню – украинцы сразу же унизили за клип

"Время на пенсию": Камалию жестко унизили за новую песню
Украинская исполнительница Камалия представила новый трек под названием "Time Out" и показала клип к нему. Популярная артистка поделилась фрагментом своего клипа и рассказала, что ее песня должна была стать саундтреком к фильму "Барби".
Соответствующими кадрами Камалия поделилась на своей странице в Instagram.
Камалия отметила, что она вдохновилась новым фильмом "Барби", поэтому решила написать песню. Артистка обратилась к режиссеру фильма и к компании Warner Brothers, надеясь, что ее песня станет саундтреком, но получилось не так, как она надеялась.
"Этот сингл родился из чистого волнения, когда я узнала о предстоящем фильме "Барби". Подпитывающий моей страстью к культовому персонажу, я была уверена, что моя песня станет идеальным гимном для фильма. С большим энтузиазмом я поделилась "Time Out" с режиссером Гретой Гервиг и Warner Brothers, надеясь, что он станет официальным саундтреком к фильму о Барби. К сожалению, в итоге выбрали работу Дуа Липы", — подписала видео Камалия.
Однако, далеко не все подписчики украинской певицы оценили ее новую работу, поэтому под новой публикацией Камалии начало появляться много недовольных комментариев.
- Это просто ужас, ее песни просто невозможно слушать! Хватит издеваться над людьми!!!
- Пора старушке на пенсию. Деньги не делают ее молодой.... А вот чучелом — да
- Сенсационная премьера. Вам бы на завод сходить поработать!! Мужу — здоровья и терпения в финансировании такого тупизма
- Ужас, ни рыба ни мясо, ни мотива, ни музыки, ни голоса
Напомним, мы писали о том, что украинская исполнительница Камалия откровенно рассказала о разводе со своим мужем Мохаммадом Захуром.
Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Камалия вспомнила историю любви с Мохаммадом Захуром.
Также мы сообщали о том, что известная певица Камалия рассказала о годовщине бракосочетания со своим мужем.