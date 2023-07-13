Камалія раптово пригадала історію кохання з Мохаммадом Захуром – дуже зворушливо

Українська співачка Камалія на підготовці до премії нагородження YUNA в Києві. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська виконавиця Камалія показала, чим 20 років тому їй вдалося підкорити мільярдера Мохаммада Захура. Популярна артистка показала, як почалася її історія кохання з чоловіком, та згадала, як він ледве не зізнався їй в коханні в той вечір.

Відповідними кадрами Камалія поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Не так давно співачка шокувала шанувальників своєї творчості заявою щодо того, що вона вирішила розлучитися зі своїм чоловіком, мільярдером з Пакистану Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу. Перед цим вона розповіла про конфлікт з донькою чоловіка, яка є росіянкою.

Після цього Камалія більше не робила ніяких заяв стосовно шлюбу з Мохаммадом Захуром. Втім, вона активно публікує різні спільні фото та відео зі своїм чоловіком, а коли в неї був день народження, її чоловік назвав її коханою жінкою.

Співачка Камалія зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром на церемонії нагородження YUNA в Києві. Фото: instagram.com/p/CuBhuJvNv9d/?hl=ru

Тепер співачка згадала, як 20 років тому почалась історія її кохання з Захуром.

"Саме з цієї пісні 20 років тому почалась наша красива любовна історія з Захуром. Почувши цю пісню в той заповітний вечір, він ледве не зізнався в коханні! Я й досі памʼятаю: це була пʼятниця, 11 липня, вечір, 21 година…", — написала Камалія під своїми кадрами.

Численні підписники української співачки вирішили не проходити повз такі кадри та залишити свої коментарі під ними. Люди почали писати багато компліментів на адресу Камалії.

Прекрасне виконання. Нехай ця історія кохання ніколи не закінчується

Дякую, виконання пісні, чарівний голос.Талановита наша красуня. Дуже зворушлива, ваша красива любовна історія з Захуром!

Камалія, я в захваті, ви — неймовірна: гарна, талановита, розумна, жіночна, хай ваше романтичне кохання з Захуром буде вічним!

Браво, пронизливо і так чуттєво. У нього інших шансів і не могло бути після такого виконання. Нехай ваше кохання буде Богом Храниме

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

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