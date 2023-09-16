"Надеюсь на совесть бывшего": экс-жена Остапчука еще ждет, что ведущий вернет ей дом

Владимир Остапчук и Кристина Горняк в своем доме до развода. Instagram: vova_ostapchuk

Вторая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, что все еще ждет, когда бывший вернет ей дом, приобретенный в браке. В суд, которым она ранее угрожала экс-мужу, Кристина пока не обращалась.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

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Остапчук и Горняк приобрели земельный участок в коттеджном городке "Золоче" на левом берегу Днепра еще до полномасштабной войны и начали ремонт. После развода Остапчук привел в дом свою новую жену, 23-летнюю Екатерину Полтавскую, и заявил, что собирается там жить с ней.

Кристина Горняк отреагировала на это негативно и заявила в соцсетях, что рассчитывала поделить имущество с бывшим мужем без привлечения суда. И хотя за последние 3 месяца Остапчук так и не обсудил вопрос раздела дома, Горняк все еще надеется на его "совесть" и не обращается в суд.

Сторис из Instagram: kristygor

Подписчики Кристины напомнили, что ранее Владимир Остапчук подарил ей дорогостоящий автомобиль, однако женщина считает, что это дела не касается.

"Машину подарил еще до брака, это первое. Еще дарил украшения, сумочки, но это здесь при чем? Я тоже дарила многое, при чем здесь это? Я не считаю, кто что дарил. К общему супружескому имуществу это не относится", — написала Горняк в своей истории в Instagram.

Сторис из Instagram: kristygor

О своих дальнейших планах по возвращению дома, кроме ожидания диалога с Остапчуком, экс-жена ведущего не рассказала.

Сейчас Владимир Остапчук вместе со своей третьей женой Катериной находится в Канаде, где выступает в качестве стендапера. До этого он был в Хорватии.

А его бывшая Кристина Горняк недавно рассказала, что разошлась с парнем-иностранцем, с которым встречалась после развода.