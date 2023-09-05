Володимира Остапчука помітили за кордоном під час війни в Україні – відеодокази

Український ведучий Володимир Остапчук у власному ток-шоу "Мекнув — питайте". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український телеведучий, комік і актор Володимир Остапчук потрапив у черговий скандал. За словами блогера Богдана Беспалова, ведучий, який відзначався скандалами навколо себе, виїхав до іншої країни, щоб провести весілля.

Відповідні кадри з весілля можна побачити у Telegram-каналі українського блогера.

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Проведення весілля за кордоном

Блогер Богдан Беспалов розмістив відео, де можна побачити ведучого Володимира Остапчука у Хорватії. Там він проводив приватну церемонію весілля, хоча до того розповідав, що він їде за кордон для організації стендап-виступу.

Публікація блогера Богдана Беспалова. Фото: скриншот з Telegram

За словами українського блогера, ведучий нібито під виглядом благодійності поїхав до іншої країни задля грошей.

"Український телеведучий Володимир Остапчук, виїхавши з України в черговий раз під "соусом" благодійності, провів приватну церемонію весілля в Хорватії. Коли цього телепня скасують? Так нагло і підло прикриватись благодійністю, щоб заробляти задля власного збагачення. Хто його випускає, коли заманеться Вові, і чому немає суспільного резонансу?" — обурено написав український блогер.

Скандал навколо ведучого

Не так давно відомий ведучий вже потрапляв у скандал, коли обговорював з артистом Позитивом та блогером Богданом Буше жіночу тему. Зокрема, Володимир Остапчук негативно висловився стосовно того, чи може бути волосся на тілі дівчини.

"Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина має бути поголеною всюди... Естетично мене це коробить. Це ваше життя, але я дивлюсь на це і думаю: "Ну окей, тоді Карпати в безпеці". Робіть депіляцію, щоб все було красиво, бо ми теж намагаємося бути красивими", — заявив Володимир Остапчук.

Після таких слів український ведучий отримав багато хейту як від користувачів, так і від зірок жіночої статі, які одразу ж звернулися до нього через це.

Реакція Alyona Alyona

Українська реперка одразу прокоментувала слова Володимира Остапчука, показавши себе справжню. На фото можна побачити її у купальнику.

Публікація української реперки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

"Обмежені люди завжди намагаються обмежити інших, але є люди без меж. Вони не оцінюють інших людей, живуть собі у мирі й гармонії з собою та іншими. Я знаю, що зараз у коментарях налетить мільйон коршунів, які просто порвуть мене за те, яка я є", — заявила Alyona Alyona.

Реакція Маші Єфросиніної

Телеведуча теж не змогла себе стримати від коментарів. Тому вона теж відреагувала на слова Володимира Остапчука.

Публікація телеведучої Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

"Де хочу, там і голю себе.. а не тому, що маю це для когось робити.. Як хочу, так і стрижуся.. а не тому, що маю підходити під чийсь типаж.. Який маю настрій, так і вдягаюся.. а не так, як має одягатися жінка в моєму віці. Коли хочу, тоді і вагітнію… а не тому, що маю встигнути до певного віку. Не хочу, не вагітнію", — зазначила Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український ведучий Володимир Остапчук звернувся до деяких зірок.

Раніше ми розповідали про те, що український телеведучий Володимир Остапчук показав мету поїздки до Іспанії.

Також ми повідомляли про те, що співачка Слава Камінська відреагувала на скандал навколо Володимира Остапчука.