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Почему Alyona Alyona решила пойти на Нацотбор "Евровидения-2024"

16 ноября 2023 13:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Alyona Alyona объяснила, почему решила принять участие в Нацотборе Евровидения-2024
Украинская рэп-артистка Alyona Alyona на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская рэп- и хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona дала откровенное интервью ведущей Маше Ефросининой. В ходе общения одна из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса заявила о планах принять участие в Национальном отборе "Евровидения" в 2024 году.

Подробностями своего решения Alyona Alyona поделилась во время интервью в YouTube.

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Решение принять участие в Нацотборе "Евровидения"

Недавно Alyona Alyona заявила, что они с певицей Jerry Heil подали заявки на участие в Национальном отборе конкурса "Евровидение". Alyona Alyona уверена, что их дуэт является классным тандемом, поэтому они хотят попробовать.

Публикация со страницы Alyona Alyona
Заявление Alyona Alyona касательно участия в Нацотборе "Евровидения". Фото: скриншот из Instagram

"Мы пойдем на Нацотбор, потому что я искренне уверена, что наш с Яной дуэт — это классный тандем, несущий свет, добро, хорошую энергию, популяризацию украинского контента. Наши люди очень соскучились за нами за год, все просили. Мы так и не ездили в тур вместе, у каждой свою жизнь, своя карьера. Хочется всколыхнуть, возможно, эта попытка будет вдвое сильнее первой", — отметила Alyona Alyona.

Alyona Alyona на интервью у Маши Ефросининой
Рэперша Alyona Alyona на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Украинской рэперше всегда казалось, что конкурс "Евровидение" является более песенным, поэтому она не хотела участвовать там со своим рэп-исполнением. Впрочем, после победы группы "Kalush Orchestra" Alyona Alyona заметила, что туда можно идти с рэпом.

Впрочем, известная рэп-исполнительница отмечает, что она выступает за свободу народа, поэтому все произойдет так, как захотят украинцы.

"Мне всегда казалось, что "Евровидение" — это более песенный конкурс, и просто идти со своим рэпом — не так. А потом "Kalush" показали, что можно идти с рэпом, и рэп может быть крутым. Но решит народ, я за свободу народа , как захотят люди", — также добавила украинская рэп-исполнительница.

Что известно о "Евровидении-2024"

В следующем году состоится 68-й масштабный песенный конкурс "Евровидение". В этот раз конкурс пройдет в Швеции. Полуфиналы состоятся седьмого и девятого мая, а сам финал — 11 мая 2024 года.

Сцена песенного конкурса "Евровидение"
Сцена песенного конкурса "Евровидение". Фото: Pinterest

По состоянию на 16 ноября 2023 года свое участие в масштабном конкурсе подтвердили уже 35 стран. Что касается участников, то пока многие страны определяются с тем, кто будет представлять их на конкурсе и с какой композицией.

Напомним, мы писали о том, что украинская рэперша Alyona Alyona рассказала о своих проблемах со здоровьем.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Alyona Alyona показала, кем она была до популярности.

Также мы сообщали о том, что звезда шоу-бизнеса Alyona Alyona в купальнике высказалась о женской красоте.

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