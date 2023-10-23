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Єфросиніна вперше прокоментувала виступ Полякової на весіллі на Львівщині

23 жовтня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Єфросиніна вперше висловилася про виступ Полякової на скандальному весіллі
Ведуча Маша Єфросиніна зі співачкою Олею Поляковою у програмі "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська телеведуча, журналістка та акторка Маша Єфросиніна висловилася про свою подругу, співачку Олю Полякову. Жінка вперше прокоментувала виступ артистки на скандальному весілля колишнього прокурора і працівниці ДБР на Львівщині.

Свій коментар Маша Єфросиніна залишила у розділі Stories на сторінці в соцмережі Instagram.

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Думка про виступ Олі Полякової на весіллі 

Маша Єфросиніна прокоментувала виступ своєї подруги Олі Полякової на скандальному весіллі колишнього прокурора Ростислава Ільницького та співробітниці ДБР Роксолани Москви. Вона вважає, що ця ситуація є показовою, а "старі інструкції" не працюють.

"Я розумію страшенне обурення українців щодо того, що артисти виступали на заході, де всі ср*ли грошима… І, до речі, читаючи все, що ви їм бажали, повірте, вам вдалося їх покарати, принаймні, психологічно. Мало хто легко таке витримає морально. Принаймні, всі зробили для себе висновки для своїх дій на майбутнє", — зазначила Маша Єфросиніна.

Stories Маші Єфросиніної
Коментар Маші Єфросиніної щодо виступу Олі Полякової на весіллі. Фото: скриншот з Instagram

Далі ведуча звернулася до тих, хто, за її словами, написав, що вона не дала чітку відповідь щодо Олі Полякової. Вона вважає, що зараз все змінилося в суспільстві, тому артистам потрібно передивитися деякі свої дії. 

"Це новий урок для артистів. Раніше всім, як артистам, так і суспільству було однаково, хто де виступає. Або, якщо не однаково, то, принаймні, ніхто нікого на вили не піднімав! Зараз обурення суспільства очевидне, часи буремні, тож так, артистам треба передивитися свої дії щодо факторів, які впливають на їхнє рішення щодо того, де як, і для кого виступати. Старі норми вже не працюють", — також розповіла ведуча.

Stories Маші Єфросиніної
Stories ведучої Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Скандальний виступ Олі Полякової на весіллі 

Не так давно українська співачка Оля Полякова потрапила у гучний скандал через виступ на весіллі колишнього прокурора Ростислава Ільницького та співробітниці ДБР Роксолани Москви на Львівщині. У мережі розповіли, що за виступ їй заплатили 25 тисяч доларів.

Публікація зі сторінки Joseph Dymydivskyi
Скандальне весілля на Львівщині. Фото: Twitter Joseph Dymydivskyi
Публікація зі сторінки Joseph Dymydivskyi
Виступ українських зірок на весіллі. Фото: Twitter Joseph Dymydivskyi

Звернення співачки

Побачивши шквал критики в мережі, Оля Полякова одразу записала відеозвернення, в якому пояснила ситуацію. Вона стверджує, що вона тільки розважає людей, не знаючи про них нічого більше, аніж їхні імена. 

"Окрім папірця, де написані імена іменинників або наречених, мені більше не додають інформації. Мені цікаво добре зробити свою роботу. І це точно не аудит, і не розслідування, звідки в них гроші. На це є спеціальні органи, які повинні це робити. Але вони чомусь не роблять свою роботу, а винуваті артисти", — каже співачка. 

@polyakova_olya

Бачимо, розуміємо, робимо висновки.

♬ оригінальний звук - Оля Полякова

Нагадаємо, ми писали про те, що українська ведуча Маша Єфросиніна прокоментувала скандальне весілля, яке вів Юрій Ткач. 

Раніше ми розповідали про те, що ведуча Маша Єфросиніна висловилася про скандал між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком.

Також ми повідомляли про те, що ведуча і акторка Маша Єфросиніна розкрила свої секрети краси.

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