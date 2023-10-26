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Ведуча Маша Єфросиніна обурила українців новим інтерв'ю

26 жовтня 2023 12:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Нове інтерв'ю Єфросиніної наробило багато галасу в мережі — реакція українців
Ведуча Маша Єфросиніна на своєму інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська телеведуча Маша Єфросиніна взяла інтерв’ю у відомої стендап-комікеси Лєри Мандзюк. Жінка показала фрагмент з цього спілкування і отримала багато критики на свою адресу за те, хто прийшов до неї на інтерв’ю.

Відповідним фрагментом Маша Єфросиніна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Інтерв’ю ведучої

Маша Єфросиніна взяла відверте інтерв’ю у Лєри Мандзюк, яка брала участь у шоу "Розсміши коміка", а згодом стала досить популярною стендап-комікесою. Вона розповіла про те, як за декілька років жінка змогла стати дуже відомою.

Також Маша зізналася, якою для неї є українська комедійна акторка Лєра Мандзюк.

"Вперше я побачила її в "Розсміши коміка"... І раптом бац… Афіші з анонсами її сольників у Жовтневому висять всією столицею. Між її виступом перед Зеленським та Кошовим та виступом із соло стендапом перед переповненою залою з чотирма тисячами шанувальників пройшло лише пʼять років! Лєра Мандзюк @mandziuk.selera бесперечно дуже особлива. Вона магнетизує з перших хвилин розмови. Ти постійно перебуваєш у внутрішньому аналізі цієї дівчини: вона зараз серйозно чи жартує?" — зазначила Маша Єфросиніна.

Публікація зі сторінки Маші Єфросиніної
Інтерв'ю Маші Єфросиніної з Лєрою Мандзюк. Фото: скриншот з Instagram

Що кажуть у мережі

Коли користувачі мережі Instagram побачили нове інтерв’ю на сторінці Маші Єфросиніної, вони не змогла пройти повз нього. Тому під публікацією ведучої почали з’являтися різного характеру коментарі від підписників.

  • Неприємна особа, гумор ніякий, зараз їздить на фронт, за це респект. Все інше пусте, може щось не розумію, але не подобається
  • Щось, Маша, не щастить вам і вашій подружці останнім часом. Що не зробите, все повз касу. Сором. Так, як чоловік, все "воює"?
  • Вона колись давала інтерв'ю (там ще Тимошенко був), де сказала, що якби на завтрашній день Україна перетворилась на Росію, то єдине, про що вона подумала б, — це "міняти вже гривні на рублі чи ні?". От і робіть тепер після неї геройку
  • Дуже круте інтерв'ю, ще не додивилася, але відірватися важко) І ви праві, Лєра якось заряджає навіть через інтерв'ю. Крута Лєра! Дякую, Маша, за гостя
Коментар зі сторінки Маші Єфросиніної
Коментар зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Маші Єфросиніної
Коментар зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Маші Єфросиніної
Коментар зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Маші Єфросиніної
Коментар зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Хто така Лєра Мандзюк

Лєра Мандзюк — це українська комедійна акторка, двічі переможниця шоу "Розсміши коміка" і учасниця Stand up Battle. Жінка брала участь у "Жіночому Кварталі", а зараз активно виступає сольно у турах зі своїм стендапом.

Лера Мандзюк
Українська стендаперка Лєра Мандзюк у Жовтневому палаці в Києві. Фото: Instagram Лєри Мандзюк

З початком повномасштабної війни українська стендап-комікеса активно виступає з благодійними концертами. Зокрема, вона їздить виступати і перед українськими захисниками на фронті.

Публікація зі сторінки Лєри Мандзюк
Лєра Мандзюк з Колею Сєргою та українськими військовими. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська ведуча Маша Єфросиніна пояснила, чому вимушена була забрати сина до Києва. 

Раніше ми розповідали про те, що телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про скандал Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка. 

Також ми повідомляли про те, що відома ведуча Маша Єфросиніна розкрила власні секрети краси.

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