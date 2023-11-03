Почему Ефросинина поругалась с Фреймут — подробности

Ведущая Маша Ефросинина в своем интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина поругалась с бывшей звездой программы "Ревизор" Ольгой Фреймут. Стало известно, из-за чего между двумя ведущими "пробежала черная кошка" и что происходит между Машей и Ольгой сейчас.

Об этом рассказывают на канале "Люкс.ФМ" в YouTube.

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Скандал между Машей Ефросининой и Ольгой Фреймут

Несколько лет назад Маша Ефросинина была на балконе шоу "Танцы со звездами" в тот сезон, когда в нем участвовала Ольга Фреймут. После выступления на паркете Ольга поднялась со своим партнером на балкон и начала отвечать на вопросы Маши.

Ведущая Маша Ефросинина и Ольга Фреймут на "Танцах со звездами". Фото: скриншот с YouTube

Тогда ведущая поинтересовалась у Ольги, какой телеканал считает своим родным домом, ведь Маша пересмотрела ее интервью. Там Ольга отметила, что она сожалеет о том, что ушла с "Нового канала", а вот сейчас она сожалеет о том, что разорвала контракт с "1+1".

"Что стало причиной таких не очень, мягко говоря, дружественных отношений между теледевами — точно неизвестно. Одни говорят, что карьерные амбиции и творческая конкуренция, другие говорят, что когда-то они боролись за сердце одного мужчины", — отметили на канале "Люкс.ФМ".

Конфликт Маши Ефросининой с Алексеем Дурневым

К слову, это не единственный скандал, связанный с Машей Ефросининой. По словам ведущей канала, "била кувшины" Маша также с блогером Алексеем Дурневым, который когда-то назвал Машу "телезвездой из прошлого".

"Это не какая-то конкретная цель у меня была отработать по Маше. Я просто что-то метко сказал. У меня есть такая суперспособность — очень точно что-то подметить. Она сама запомнила это высказывание, повторяла его несколько раз: "Ну да, я же суперзвезда из прошлого". Сама понимает это", — отметил Алексей Дурнев в интервью.

Скандал Маши Ефросининой с Владимиром Остапчуком

Недавно украинский ведущий Владимир Остапчук в своей программе заявил, что женщина должна быть везде побритой.

На это сразу же отреагировала Маша Ефросинина, которая довольно резко ответила на слова Владимира.

"Уважаемые советчики, как выглядит женщина, чтобы вы ее как-то там оценили, вот мой вам совет: сначала возьмите сантиметры и замерьте себе то, что очень хорошо объяснит вам, почему именно там сейчас находятся ваши мозги. Потому что "должен быть" мне может сказать только один человек в этой жизни. Это я сама", — отметила Маша Ефросинина в Instagram.

Ответ Маши Ефросининой на слова Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала выступление Оли Поляковой на скандальной свадьбе.

Раньше мы рассказывали о том, что почему ведущей Маше Ефросининой пришлось забрать сына в Киев.

Также мы сообщали о том, что ведущая Ольга Фреймут подняла тему нецензурной речи.