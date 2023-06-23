Почему Олег Винник не дает благотворительные концерты
Около полутора лет певец Олег Винник не выступал на сцене и не появлялся в медийном пространстве. В отличие от своих коллег по шоу-бизнесу, 49-летний артист не присоединился и к многочисленным благотворительным турам. В первом большом интервью с самого начала полномасштабной войны, Олег рассказал, почему не дает концерты.
Видео доступно на YouTube канале "КРП (крупным планом)", авторском проекте журналистки Виктории Курочки.
Почему не выступает на сцене
Винник рассказал, что артисты, у которых он спрашивал, сколько они отдают денег из благотворительных концертов в ВСУ, не отвечали ему. Олег не ездит в туры, не собирает деньги своими выступлениями из-за финансовой составляющей этого процесса.
"Я понимаю, что мы должны где-то жить, в отелях, одеваться, музыканты, все остальное. Я взял хотя бы цент из организаторов за выступление? Я ездил бы вместе со всеми по всему миру и платил бы сам свои средства", — сказал Винник.
Сэкономленные деньги, которые пришлось бы платить команде, за транспорт и другие расходы, если бы Олег уехал в тур, он отдал на благотворительность Украине. Винник отметил, что эти деньги он заработал на Родине, и это немалые средства. А ездить с концертами в сложное для страны время он не планирует.
"Ездить по миру, показывать себя, какой я красивый или не красивый, и на нем зарабатывать себе балы, и размножать разных блогеров на всем этом — никогда не позволю", — подытожил Винник.
Напомним, раньше мы писали, как и когда Олег Винник уехал за границу. Также мы рассказывали, почему Олег Винник молчит в соцсетях и что он рассказал о своем здоровье.