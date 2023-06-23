Почему Олег Винник не дает благотворительные концерты

Певец Олег Винник в новом интервью. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Около полутора лет певец Олег Винник не выступал на сцене и не появлялся в медийном пространстве. В отличие от своих коллег по шоу-бизнесу, 49-летний артист не присоединился и к многочисленным благотворительным турам. В первом большом интервью с самого начала полномасштабной войны, Олег рассказал, почему не дает концерты.

Видео доступно на YouTube канале "КРП (крупным планом)", авторском проекте журналистки Виктории Курочки.

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Почему не выступает на сцене

Винник рассказал, что артисты, у которых он спрашивал, сколько они отдают денег из благотворительных концертов в ВСУ, не отвечали ему. Олег не ездит в туры, не собирает деньги своими выступлениями из-за финансовой составляющей этого процесса.

"Я понимаю, что мы должны где-то жить, в отелях, одеваться, музыканты, все остальное. Я взял хотя бы цент из организаторов за выступление? Я ездил бы вместе со всеми по всему миру и платил бы сам свои средства", — сказал Винник.

Сэкономленные деньги, которые пришлось бы платить команде, за транспорт и другие расходы, если бы Олег уехал в тур, он отдал на благотворительность Украине. Винник отметил, что эти деньги он заработал на Родине, и это немалые средства. А ездить с концертами в сложное для страны время он не планирует.

"Ездить по миру, показывать себя, какой я красивый или не красивый, и на нем зарабатывать себе балы, и размножать разных блогеров на всем этом — никогда не позволю", — подытожил Винник.

Напомним, раньше мы писали, как и когда Олег Винник уехал за границу. Также мы рассказывали, почему Олег Винник молчит в соцсетях и что он рассказал о своем здоровье.