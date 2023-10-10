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Даніель Салем показав ефектні кадри тренування у складі ЗСУ

10 жовтня 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даніель Салем майстерно показав, як він навчається у складі ЗСУ — ефектні кадри
Український ведучий Даніель Салем під час інтерв'ю Олені Кравець. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український телеведучий і ресторатор Даніель Салем поділився ефектними кадрами зі служби у складі ЗСУ. Чоловік показав, як він тренується в армії, і розповів про те, як важливо вчитися, адже війна може прийти у будь-який будинок.

Відповідними кадрами Даніель Салем поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Навчання ведучого

На офіційній сторінці відомого українського ведучого з’явилися дуже ефектні кадри. На відео можна побачити, як Даніель вчиться працювати на фронті. Дивлячись на ці кадри, можна помітити, що робить це чоловік дуже майстерно.

Даниэль Салем
Телеведучий Даніель Салем на інтерв'ю у Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з YouTube

Даніель Салем використовував свої знання на практиці, щоб відбивати атаки російських військових. Чоловік зі зброєю в руках бігав навколо шин і цілився у мішені. Ефектності цьому відео додав дим, який був з усіх боків навколо ведучого.

Одягнений був Даніель у військову амуніцію та навушники, які не дали йому почути гучні звуки, які були під час навчання через постріли зброї. До того ж, він зазначив, що війна може прийти в будь-який час та в будь-який будинок, тому варто бути готовими до всього.

"Життя показує нам, що війна може прийти в будь-який будинок, в будь-який час, в будь-якій країні… Вчитися, вчитися і ще раз вчитися!", — підписав свої кадри в Instagram відомий український телеведучий Даніель Салем.

Публікація зі сторінки Даніеля Салем
Публікація зі сторінки Даніеля Салем з кадрами навчання. Фото: скриншот з Instagram

Служба в армії

Ще на початку повномасштабної війни український телеведучий взяв до рук зброю та пішов захищати рідну країну. Даніель пішов спочатку в територіальну оборону, а вже потім поїхав, безпосередньо, на передову обороняти свою державу від російських загарбників.

Даниэль Салем
Ведучий Даніель Салем у складі ЗСУ. Фото: Instagram Даніеля Салема

За свою службу Салем не один раз потрапляв під обстріли та навіть мав контузію, через яку частково втратив слух. Влітку він показав відео, яке було знято під час бою з росіянами, де він працював із кулеметом. Коли чоловік впав, побратими його прикрили. 

"Дрібні уривки пам’яті! Пацани прикрили. Можно подумати, що це кіно, але Ні) Це реалії … Назва картини — "Мій легендарний стрибок з кулеметом"", — підписав свої кадри Даніель Салем.

Публікація зі сторінки Даніеля Салем
Кадри з фронту за участі Даніеля Салема. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український ведучий Даніель Салем зворушив спільними кадрами зі своєю дочкою. 

Раніше ми розповідали про те, що український телеведучий Даніель Салем показав жахливі кадри з фронту. 

Також ми повідомляли про те, що ведучий і ресторатор Даніель Салем заявив про розлучення зі своєю дружиною.

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