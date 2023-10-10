Даниэль Салем мастерски показал, как он учится в составе ВСУ — эффектные кадры

Даниэль Салем показал эффектные кадры тренировки в составе ВСУ
Известный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем поделился эффектными кадрами со службы в составе ВСУ. Мужчина показал, как он тренируется в армии, и рассказал о том, как важно учиться, ведь война может прийти в любой дом.
Соответствующими кадрами Даниэль Салем поделился на своей странице в Instagram.
Обучение ведущего
На официальной странице известного украинского ведущего появились очень эффектные кадры. На видео можно увидеть, как Даниэль учится работать на фронте. Глядя на эти кадры, можно заметить, что делает это мужчина очень мастерски.
Даниэль Салем использовал свои знания на практике, чтобы отражать атаки российских военных. Мужчина с оружием в руках бегал вокруг шин и целился в мишени. Эффектности этому видео добавил дым, который был со всех сторон вокруг ведущего.
Одет был Даниэль в военную амуницию и наушники, которые не дали ему услышать громкие звуки, произошедшие из-за выстрелов оружия. К тому же, он отметил, что война может прийти в любое время и в любой дом, поэтому стоит быть готовым ко всему.
"Жизнь показывает нам, что война может прийти в любой дом, в любое время, в любой стране… Учиться, учиться и еще раз учиться!", — подписал свои кадры в Instagram известный украинский телеведущий Даниэль Салем.
Служба в армии
Еще в начале полномасштабной войны украинский телеведущий взял в руки оружие и отправился защищать родную страну. Даниэль пошел сначала в территориальную оборону, а уже потом поехал, непосредственно, на передовую оборонять свое государство от российских захватчиков.
За свою службу Салем не раз попадал под обстрелы и даже имел контузию, из-за которой частично потерял слух. Летом он показал видео, снятое во время боя с россиянами, где он работал с пулеметом. Когда мужчина упал, сослуживцы его прикрыли.
"Мелкие отрывки памяти! Пацаны прикрыли. Можно подумать, что это кино, но Нет) Это реалии... Название картины — "Мой легендарный прыжок с пулеметом"", — подписал свои кадры Даниэль Салем.
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