Даниэль Салем мастерски показал, как он учится в составе ВСУ — эффектные кадры

Украинский ведущий Даниэль Салем во время интервью Елене Кравец. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем поделился эффектными кадрами со службы в составе ВСУ. Мужчина показал, как он тренируется в армии, и рассказал о том, как важно учиться, ведь война может прийти в любой дом.

Соответствующими кадрами Даниэль Салем поделился на своей странице в Instagram.

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Обучение ведущего

На официальной странице известного украинского ведущего появились очень эффектные кадры. На видео можно увидеть, как Даниэль учится работать на фронте. Глядя на эти кадры, можно заметить, что делает это мужчина очень мастерски.

Телеведущий Даниэль Салем на интервью у Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот с YouTube

Даниэль Салем использовал свои знания на практике, чтобы отражать атаки российских военных. Мужчина с оружием в руках бегал вокруг шин и целился в мишени. Эффектности этому видео добавил дым, который был со всех сторон вокруг ведущего.

Одет был Даниэль в военную амуницию и наушники, которые не дали ему услышать громкие звуки, произошедшие из-за выстрелов оружия. К тому же, он отметил, что война может прийти в любое время и в любой дом, поэтому стоит быть готовым ко всему.

"Жизнь показывает нам, что война может прийти в любой дом, в любое время, в любой стране… Учиться, учиться и еще раз учиться!", — подписал свои кадры в Instagram известный украинский телеведущий Даниэль Салем.

Публикация со страницы Даниэля Салема с кадрами обучения. Фото: скриншот из Instagram

Служба в армии

Еще в начале полномасштабной войны украинский телеведущий взял в руки оружие и отправился защищать родную страну. Даниэль пошел сначала в территориальную оборону, а уже потом поехал, непосредственно, на передовую оборонять свое государство от российских захватчиков.

Ведущий Даниэль Салем в составе ВСУ. Фото: Instagram Даниеля Салема

За свою службу Салем не раз попадал под обстрелы и даже имел контузию, из-за которой частично потерял слух. Летом он показал видео, снятое во время боя с россиянами, где он работал с пулеметом. Когда мужчина упал, сослуживцы его прикрыли.

"Мелкие отрывки памяти! Пацаны прикрыли. Можно подумать, что это кино, но Нет) Это реалии... Название картины — "Мой легендарный прыжок с пулеметом"", — подписал свои кадры Даниэль Салем.

Кадры с фронта с участием Даниэля Салема. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский ведущий Даниэль Салем тронул общими кадрами со своей дочерью.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский телеведущий Даниэль Салем показал ужасные кадры с фронта.

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