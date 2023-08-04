Даніель Салем показав, як рятується від обстрілів – жахливі кадри

Український ведучий Даніель Салем в ефірі "Сніданку з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український ведучий Даніель Салем, який зараз захищає Україну на фронті, вразив публіку кадрами з війни. Телеведучий показав, які в нього будні в українській армії, як він харчується там та як йому іноді потрібно рятуватися від обстрілів.

Відповідними кадрами Даніель Салем поділився на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Відомо, що український телеведучий зараз служить на передовій, куди відправився вже давно. Звідти Даніель Салем ділиться різними кадрами, де показує своє життя в українській армії.

Як проходять будні Даніеля Салема в армії?

На кадрах, які з’явилися на сторінці ведучого, можна побачити, чим він харчується. Крім того, ведучий показав, як він рятується з-під ворожих обстрілів. Даніель Салем показав, як він зі своїми побратимами сідає в човни та під обстрілами перепливає річку.

Він зазначив, що ці кадри демонструють реальне життя сьогодення українців. За словами Даніеля Салема, ці кадри назавжди залишаться в його голові.

"Силуети — наших реалій сюжети. Які назавжди залишаться у моїй памʼяті", — написав Даніель Салем.

Публікація телеведучого Даніеля Салема з кадрами на фронті. Фото: скриншот з Instagram

Користувачі мережі, які підписані на українського телеведучого, не змогли пройти повз, щоб не висловити свою думку про ці кадри. Зокрема, люди почали дякувати кожному українському захиснику та Даніелю за боротьбу, залишаючи коментарі під кадрами ведучого.

Доземний уклін Вам, наші найкращі Герої! За мужність взяти в руки зброю і нас боронити. Нехай Божа Матір оберігає вас

Неперевершені воїни, пишаюся вами і дуже дякую за плідну роботу

Рідні наші, нехай Боженько Вас оберігає. Бийте ту нечисть. Низький уклін Вам, наші Герої!

Наші найкращі чоловіки! Мужні, хоробрі! Дякую Вам

Коментарі зі сторінки Даніеля Салема. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Даніеля Салема. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український телеведучий Даніель Салем заявив про розлучення зі своєю дружиною.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Даніель Салем показав, як він допомагав людям на Херсонщині, які постраждали від підриву ГЕС.

Також ми повідомляли про те, що телеведучий Даніель Салем показав ставлення до росіян.