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Даниэль Салем показал, как ему пришлось спасаться от вражеских обстрелов

4 августа 2023 12:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даниэль Салем показал, как спасается от обстрелов – ужасные кадры
Украинский ведущий Даниэль Салем в эфире "Сніданку з 1+1". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский ведущий Даниэль Салем, который сейчас защищает Украину на фронте, поразил публику кадрами с войны. Телеведущий показал, какие у него будни в украинской армии, как он там питается и как ему иногда нужно спасаться от обстрелов.

Соответствующими кадрами Даниэль Салем поделился на своей странице в Instagram.

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Известно, что украинский телеведущий сейчас служит на передовой, куда отправился уже давно. Оттуда Даниэль Салем делится разными кадрами, где показывает свою жизнь в украинской армии.

Как проходят будни Даниэля Салема в армии?

На кадрах, появившихся на странице ведущего, можно увидеть, чем он питается. Кроме того, ведущий показал, как он спасается из-под вражеских обстрелов. Даниэль Салем показал, как он со своими собратьями садится в лодки и под обстрелами переплывает по реке.

Он отметил, что эти кадры демонстрируют реальную жизнь украинцев сегодня. По словам Даниэля Салема, эти кадры навсегда останутся в его голове.

"Силуэты — наших реалий сюжеты. Которые навсегда останутся в моей памяти", — написал Даниэль Салем.

Публикация Даниэля Салема
Публикация телеведущего Даниэля Салема с кадрами на фронте. Фото: скриншот из Instagram

Пользователи сети, которые подписаны на украинского телеведущего, не смогли пройти мимо, чтобы не высказать свое мнение об этих кадрах. В частности, люди стали благодарить каждого украинского защитника и Даниэля за борьбу, оставляя комментарии под кадрами ведущего.

  • Доземный поклон Вам, наши лучшие Герои! За мужество взять в руки оружие и нас защищать. Пусть Мать Божия хранит вас
  • Непревзойденные воины, горжусь вами и очень благодарю за плодотворную работу
  • Родные наши, пусть Бог Вас оберегает. Бейте ту нечисть. Низкий поклон Вам, наши Герои!
  • Наши лучшие мужчины! Мужественные, храбрые! Благодарю Вас
Комментарии со страницы Даниэля Салема
Комментарии со страницы Даниэля Салема. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Даниэля Салема
Комментарии со страницы Даниэля Салема. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский телеведущий Даниэль Салем заявил о разводе со своей супругой.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Даниэль Салем показал, как он помогал людям на Херсонщине, пострадавшим от взрыва ГЭС.

Также мы сообщали о том, что телеведущий Даниэль Салем показал отношение к россиянам.

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