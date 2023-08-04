Даниэль Салем показал, как спасается от обстрелов – ужасные кадры

Украинский ведущий Даниэль Салем в эфире "Сніданку з 1+1". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский ведущий Даниэль Салем, который сейчас защищает Украину на фронте, поразил публику кадрами с войны. Телеведущий показал, какие у него будни в украинской армии, как он там питается и как ему иногда нужно спасаться от обстрелов.

Соответствующими кадрами Даниэль Салем поделился на своей странице в Instagram.

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Известно, что украинский телеведущий сейчас служит на передовой, куда отправился уже давно. Оттуда Даниэль Салем делится разными кадрами, где показывает свою жизнь в украинской армии.

Как проходят будни Даниэля Салема в армии?

На кадрах, появившихся на странице ведущего, можно увидеть, чем он питается. Кроме того, ведущий показал, как он спасается из-под вражеских обстрелов. Даниэль Салем показал, как он со своими собратьями садится в лодки и под обстрелами переплывает по реке.

Он отметил, что эти кадры демонстрируют реальную жизнь украинцев сегодня. По словам Даниэля Салема, эти кадры навсегда останутся в его голове.

"Силуэты — наших реалий сюжеты. Которые навсегда останутся в моей памяти", — написал Даниэль Салем.

Публикация телеведущего Даниэля Салема с кадрами на фронте. Фото: скриншот из Instagram

Пользователи сети, которые подписаны на украинского телеведущего, не смогли пройти мимо, чтобы не высказать свое мнение об этих кадрах. В частности, люди стали благодарить каждого украинского защитника и Даниэля за борьбу, оставляя комментарии под кадрами ведущего.

Доземный поклон Вам, наши лучшие Герои! За мужество взять в руки оружие и нас защищать. Пусть Мать Божия хранит вас

Непревзойденные воины, горжусь вами и очень благодарю за плодотворную работу

Родные наши, пусть Бог Вас оберегает. Бейте ту нечисть. Низкий поклон Вам, наши Герои!

Наши лучшие мужчины! Мужественные, храбрые! Благодарю Вас

Комментарии со страницы Даниэля Салема. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Даниэля Салема. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский телеведущий Даниэль Салем заявил о разводе со своей супругой.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Даниэль Салем показал, как он помогал людям на Херсонщине, пострадавшим от взрыва ГЭС.

Также мы сообщали о том, что телеведущий Даниэль Салем показал отношение к россиянам.