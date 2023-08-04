Даниэль Салем показал, как спасается от обстрелов – ужасные кадры

Даниэль Салем показал, как ему пришлось спасаться от вражеских обстрелов
Известный украинский ведущий Даниэль Салем, который сейчас защищает Украину на фронте, поразил публику кадрами с войны. Телеведущий показал, какие у него будни в украинской армии, как он там питается и как ему иногда нужно спасаться от обстрелов.
Соответствующими кадрами Даниэль Салем поделился на своей странице в Instagram.
Известно, что украинский телеведущий сейчас служит на передовой, куда отправился уже давно. Оттуда Даниэль Салем делится разными кадрами, где показывает свою жизнь в украинской армии.
Как проходят будни Даниэля Салема в армии?
На кадрах, появившихся на странице ведущего, можно увидеть, чем он питается. Кроме того, ведущий показал, как он спасается из-под вражеских обстрелов. Даниэль Салем показал, как он со своими собратьями садится в лодки и под обстрелами переплывает по реке.
Он отметил, что эти кадры демонстрируют реальную жизнь украинцев сегодня. По словам Даниэля Салема, эти кадры навсегда останутся в его голове.
"Силуэты — наших реалий сюжеты. Которые навсегда останутся в моей памяти", — написал Даниэль Салем.
Пользователи сети, которые подписаны на украинского телеведущего, не смогли пройти мимо, чтобы не высказать свое мнение об этих кадрах. В частности, люди стали благодарить каждого украинского защитника и Даниэля за борьбу, оставляя комментарии под кадрами ведущего.
- Доземный поклон Вам, наши лучшие Герои! За мужество взять в руки оружие и нас защищать. Пусть Мать Божия хранит вас
- Непревзойденные воины, горжусь вами и очень благодарю за плодотворную работу
- Родные наши, пусть Бог Вас оберегает. Бейте ту нечисть. Низкий поклон Вам, наши Герои!
- Наши лучшие мужчины! Мужественные, храбрые! Благодарю Вас
Напомним, мы писали о том, что известный украинский телеведущий Даниэль Салем заявил о разводе со своей супругой.
Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Даниэль Салем показал, как он помогал людям на Херсонщине, пострадавшим от взрыва ГЭС.
Также мы сообщали о том, что телеведущий Даниэль Салем показал отношение к россиянам.