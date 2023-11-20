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Дантес емоційно звернувся до українців, які зараз за кордоном

20 листопада 2023 13:25
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Володимир Дантес пройшовся по українцях, які перебувають за кордоном
Український співак Володимир Дантес на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український співак і ведучий Володимир Дантес дав відверте інтерв’ю акторці та зірці "Жіночого Кварталу" Олені Кравець. Колишній чоловік Наді Дорофєєвої розповів про повернення своєї коханої та її дітей до України і звернувся до тих, хто сидить за кордоном під час війни.

Інтерв’ю з Володимиром Дантесом Олена Кравець розмістила на "Телеканалі ДОМ" в YouTube.

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Повернення Даші Кацуріної до України

Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення кохана українського співака поїхала разом зі своїми дітьми до Варшави, столиці Польщі. Втім, нещодавно Даша Кацуріна повернулася до України разом зі своєю донькою і сином від минулого шлюбу.

Володимир Дантес розповів, чому його кохана повернулася до рідної країни, і звернув увагу на те, як розвивалися їхні стосунки, коли Даша була за кордоном.

Владимир Дантес на интервью у Елены Кравец
Співак Володимир Дантес на інтерв'ю в Олени Кравець. Фото: скриншот з YouTube

"У кожного з нас несеться життя по-різному. Різні теми, різні переживання. Я до останнього тримаюся, щоб не стати дуже жорстким до тих, хто за кордоном. Всім боляче, я хочу розуміти, нагадувати собі, що той, хто не в цій країні, хоче бути в цій країні. У нас різні проблеми, ми припиняємо розуміти одне одного. Коли ми припиняємо розуміти одне одного, бути близькими, ми втрачаємо зв'язок", — підкреслив Володимир Дантес.

Звернення до українців, які зараз за кордоном

Відомий співак звернувся до українців, які сидять в інших країнах і розповідають про те, як їм зараз важко. 

"Якщо ви перебуваєте за кордоном, це круто для того, що ви зберігаєте життя, будуєте нове покоління, яке повернеться після війни. Але будь ласка, не розповідайте, як вам складно там. Як би не було складно, бо ви не розумієте, як складно тут і як важко тримати всі ці емоції і злобу на тих, хто там. Я хочу сказати всім, що краще жити в війні разом з родиною, ніж жити окремо", — звернувся український співак.

Що відомо про стосунки Володимира Дантеса і Даші Кацуріної

Після розлучення з Надею Дорофєєвою Володимир Дантес почав будувати стосунки з блогеркою Дашею Кацуріною, яка має двох дітей від свого колишнього Михайла.

Владимир Дантес и Даша Кацурина
Співак Володимир Дантес зі своєю коханою Дашею Кацуріною. Фото: Instagram Володимира Дантеса 

Дівчина активно показує їхнє спільне життя і, зокрема, те, як співак проводить час з її дітьми.

@vlolodymyrdantes

Там, до речі, і мама моя теж))

♬ оригінальний звук - Dantes

Наприклад, нещодавно Даша показала, як Володимир вчить її дворічного сина гріти руки біля вогнища. 

Публікація з каналу Даші Кацуріної
Публікація з каналу Даші Кацуріної. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Володимир Дантес звернувся з важливою заявою. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий артист Володимир Дантес згадав своє дитинство у Криму. 

Також ми повідомляли про те, що співак Володимир Дантес розповів про своїх родичів з Ізраїлю. 

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