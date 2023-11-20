Владимир Дантес прошелся по украинцам, которые находятся за границей

Украинский певец Владимир Дантес на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец и ведущий Владимир Дантес дал откровенное интервью актрисе и звезде "Женского Квартала" Елене Кравец. Бывший муж Нади Дорофеевой рассказал о возвращении своей любимой и ее детей в Украину и обратился к тем, кто сидит за границей во время войны.

Интервью с Владимиром Дантесом Елена Кравец разместила на "Телеканале Дом" в YouTube.

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Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения любимая украинского певца уехала вместе со своими детьми в Варшаву, столицу Польши. Впрочем, недавно Даша Кацурина вернулась в Украину вместе со своей дочерью и сыном от прошлого брака.

Владимир Дантес рассказал, почему его возлюбленная вернулась в родную страну, и обратил внимание на то, как развивались их отношения, когда Даша была за границей.

Певец Владимир Дантес на интервью у Елены Кравец. Фото: скриншот с YouTube

"У каждого из нас несется жизнь по-разному. Разные темы, разные переживания. Я до последнего держусь, чтобы не стать очень жестким к тем, кто за границей. Всем больно, я хочу понимать, напоминать себе, что тот, кто не в этой стране, хочет быть в этой стране. У нас разные проблемы, мы перестаем понимать друг друга. Когда мы перестаем понимать друг друга, быть близкими, мы теряем связь", — подчеркнул Владимир Дантес.

Обращение к украинцам, которые сейчас за границей

Известный певец обратился к украинцам, которые сидят в других странах и рассказывают о том, как им сейчас тяжело.

"Если вы находитесь за границей, это круто для того, что вы сохраняете жизнь, строите новое поколение, которое вернется после войны. Но пожалуйста, не рассказывайте, как вам сложно там. Как бы ни было сложно, потому что вы не понимаете, как сложно здесь и как тяжело держать все эти эмоции и злобу на тех, кто там. Я хочу сказать всем, что лучше жить в войне вместе с семьей, чем жить порознь", — обратился украинский певец.

Что известно об отношениях Владимира Дантеса и Даши Кацуриной

После развода с Надей Дорофеевой Владимир Дантес начал строить отношения с блогершей Дашей Кацуриной, которая имеет двоих детей от своего бывшего Михаила.

Певец Владимир Дантес со своей любимой Дашей Кацуриной. Фото: Instagram Владимира Дантеса

Девушка активно показывает их общую жизнь и, в частности, то, как певец проводит время с ее детьми.

Например, недавно Даша показала, как Владимир учит ее двухлетнего сына греть руки у костра.

Публикация с канала Даши Кацуриной. Фото: скриншот с Telegram

Напомним, что мы писали о том, что украинский певец Владимир Дантес обратился с важным заявлением.

Ранее мы рассказывали, что известный артист Владимир Дантес вспомнил свое детство в Крыму.

Также мы сообщали о том, что певец Владимир Дантес рассказал о своих родственниках из Израиля.