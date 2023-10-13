Зачем Дантес пришел с Кацуриной в ЗАГС — неужели пора

Владимир Дантес и Даша Кацурина в фильме "Брачное (не)равенство в Украине". Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец, теле- и радиоведущий, блогер Владимир Дантес показал новый фильм под названием "Брачное (не)равенство в Украине". Популярный артист снялся в этой ленте вместе со своей возлюбленной Дашей Кацуриной.

Фрагмент из этого фильма можно увидеть на странице Владимира Дантеса в Instagram.

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Известный артист снялся в новом фильме по поводу брака в Украине вместе со своей девушкой Дашей Кацуриной. В ленте говорится о запрете обычным парам заключать брак и истории любимых, принадлежащих к ЛГБТК+ сообществу.

"Фильм "Брачное (не)равенство в Украине" состоит из двух частей. В одной запечатлен искаженный мир, в котором гетеросексуальным парам запрещено заключать браки. Она не только об эмоциональной боли, а о реальных катастрофических последствиях и угрозах, к которым приводит такой запрет. Во второй части фильма реальные ЛГБТК+ пары и их союзники рассказывают свои истории — о любви и потерях, о чувствах и страхах, которые понятны каждому", — подписали фрагмент из фильма.

Фрагмент нового фильма на странице Владимира Дантеса. Фото: скриншот из Instagram

Также стало известно, почему именно уделено внимание этому новому фильму, который уже появился в Интернете.

"Этот фильм — манифест и обращение к обществу с желанием объяснить, что сотни тысяч украинцев чувствуют, когда понимают, что не имеют права официально жениться на своих любимых людях", — также добавила Даша Кацурина на своей странице.

Реакция сети

Увидев фрагмент из этого фильма, подписчики сразу же начали его обсуждать, оставляя комментарии.

Я выросла в гетеросексуальном обществе, на гетеро фильмах и гетеро НЕ стала. Это к теме пропаганды. Невозможно навязать ориентацию

Украине нужна адекватность, а не безнравственность

Зад*лбали уже с этой пропагандой ЛГБТ, занимайтесь, чем хотите, но зачем транслировать это другим?

Комментарии со страницы Владимира Дантеса. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Владимира Дантеса. Фото: скриншот из Instagram

Отношения с Дашей Кацуриной

Владимир Дантес не так давно развелся с певицей Надей Дорофеевой, которая вышла замуж за друга семьи, ресторатора Михаила Кацурина. А вот сам артист стал встречаться с его бывшей женой Дашей.

Недавно он снял совместное видео, на котором попросил подписчиков помочь ему снять куртку с девушки.

"Помогите раздеть @dasha_katsurina. Как? Да за донат!!! Потому что разыгрываем уникальную лимитированную кожаную куртку из тура с @aleksey_durnev ПОЖЕЖА. Ну ибо осень на носу. В чем ходить?) Вы можете получить ее всего за 500 гривен, задонатив на банке. Как всегда, отчеты будут на страницах. А Даша голая рядом со мной", — подписал видео Владимир Дантес.

Видео с Дашей Кацуриной на странице Владимира Дантеса. Фото: скриншот из Instagram

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