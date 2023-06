Дантес розповів, яке українське слово йому дуже подобається

Співак Володимир Дантес. Фото: Google

Напередодні шоумен Володимир Дантес презентував нову пісню "Чуєш" та динамічний кліп на неї. Артист розповів шанувальникам, як створював композицію, та повідав про своє одне з улюбленіших слів в українській мові.

Відповідна публікація доступна у соцмережах Володимира.

Подробиці

За словами Дантеса рік тому він під час повітряної тривоги вчився грати на гітарі композицію All my loving ліверпульського гурту The Beatles.

"Потім погані думки (через обстріли) почали поглинати мене, і я просто бринькав акорди. І в голові крутилося слово "Чуєш". Бо воно мені дуже подобається. Всі, як і я, коли переходять на українську, багато використовують це слово. Бо воно смачне", — розповів Дантес та закликав підписників обирати українське.

Новий кліп Володимира, в якому зіграла його кохана, бізнесвумен Даша Кацуріна та друг, блогер Олексій Дурнєв, третій день посідає першу сходинку в українському YouTube у розділі "Музика".

