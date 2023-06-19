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Дантес рассказал, какое украинское слово ему очень нравится

19 июня 2023 09:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дантес рассказал, какое украинское слово ему очень нравится
Певец Владимир Дантес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне шоумен Владимир Дантес представил новую песню "Чуєш" и динамичный клип на нее. Артист рассказал поклонникам, как создавал композицию, и рассказал о своем одном из любимых слов в украинском языке.

Соответствующая публикация доступна в соцсетях Владимира.

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По словам Дантеса, год назад он во время воздушной тревоги учился играть на гитаре композицию All my loving ливерпульской группы The Beatles.

"Потом плохие мысли (из-за обстрелов) начали поглощать меня, и я просто бренчал аккорды. И в голове крутилось слово "Чуєш". Потому что оно мне очень нравится. Все, как и я, когда переходят на украинский, много используют это слово. Потому что оно вкусное", — рассказал Дантес и призвал подписчиков выбирать украинское.

Новый клип Владимира, в котором сыграла его возлюбленная, бизнесвумен Даша Кацурина и друг, блогер Алексей Дурнев, третий день занимает первую строчку в украинском YouTube в разделе "Музыка".

Напомним, ранее мы писали, что группа ONUKA презентовала яркий клип на песню-оду воинам и волонтерам. Также мы рассказывали, что группа "Океан Ельзи" посвятила саперам новую версию хита "Я їду додому" и клип на нее.

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