Дантес рассказал, какое украинское слово ему очень нравится

Певец Владимир Дантес. Фото: Google

Накануне шоумен Владимир Дантес представил новую песню "Чуєш" и динамичный клип на нее. Артист рассказал поклонникам, как создавал композицию, и рассказал о своем одном из любимых слов в украинском языке.

Соответствующая публикация доступна в соцсетях Владимира.

Подробности

По словам Дантеса, год назад он во время воздушной тревоги учился играть на гитаре композицию All my loving ливерпульской группы The Beatles.

"Потом плохие мысли (из-за обстрелов) начали поглощать меня, и я просто бренчал аккорды. И в голове крутилось слово "Чуєш". Потому что оно мне очень нравится. Все, как и я, когда переходят на украинский, много используют это слово. Потому что оно вкусное", — рассказал Дантес и призвал подписчиков выбирать украинское.

Новый клип Владимира, в котором сыграла его возлюбленная, бизнесвумен Даша Кацурина и друг, блогер Алексей Дурнев, третий день занимает первую строчку в украинском YouTube в разделе "Музыка".

