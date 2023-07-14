Дантес выпустил песню об Оле на фоне новостей о свадьбе Наде Дорофеевой

Шоумен Владимир Дантес. Фото: Instagram/vladimirdantes

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Шоумен Владимир Дантес перевел на украинский хит "Девочка Оля", который он записал еще в 2008 году на "Фабрике звезд-2", а затем пел в составе группы "ДиО.Фильмы" с Вадимом Олейником. Также артист рассказал историю композиции.

Песня доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках и YouTube-канале Дантеса.

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Старая песня по-новому

По словам Владимира, ему было сложно записывать эту композицию, потому что на "Фабрике звезд-2" он перенервничал и у него подскочило давление. Дантес уверяет, что "Дівчина Оля" не раз спасала его. Потому артист считает, что песня не должна исчезать.

"Как она дала мне несколько раз шанс, так и я ей хочу подарить новое звучание на украинском. Она для меня звучит как новая песня, но которую я очень хорошо знаю", — отметил Дантес.

За несколько месяцев до начала полномасштабной войны права на эту композицию Владимиру подарила его экс-продюсер, Наталья Могилевская. Это стал ее подарком молодому артисту, который в тот день отыграл большой концерт в Киеве.

Пикантности премьере добавляет и тот факт, что релиз состоялся на следующий день после того, как бывшая жена Владимира Дантеса певица Надя Дорофеева публично объявила о свадьбе с ресторатором, блогером Мишей Кацуриным.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Владимиру Дантесу приснился сон о ядерной угрозе. Также мы писали, сколько денег для ВСУ собрал Владимир Дантес в свой день рождения.