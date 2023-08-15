Даша Астафьева о своих отношениях во время войны – спасли ее

Даша Астафьева откровенно о том, как любовь "вытащила ее из пропасти" во время войны
Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева дала откровенное интервью. Популярная артистка, которая сменила сцену на помощь родной стране, откровенно рассказала о своих отношениях с любимым мужчиной во время полномасштабной войны.
Об этом Даша Астафьева откровенно рассказала во время своего интервью в ТСН.
Отношения Даши с любимым во время войны
Украинская певица признается, что именно любовь могла спасти ее от гибели. По словам Даши Астафьевой, именно отношения с ее любимым во время войны заверили ее в необходимости жить дальше и спасать все прекрасное вокруг.
"Они воплотили все лучшее в жизнь, чего я не могла сделать до войны. Видимо, пробудили, заверили, что надо жить, надо спасать все прекрасное в этой жизни. Я очень рада, что мы работаем вместе, мы создаем контент, мы помогаем людям, у которых нет времени или нет возможности читать литературу", — отметила Даша Астафьева.
Она подчеркнула, что ей очень нравится работать с любимым над общим бизнес-проектом, а именно над книжным приложением UnderBooks, ведь так она себя чувствует на одной волне с ним. Даша заявила, что в случае неприбыльности она с любимым сделает огромный вклад в страну.
Что известно о любимом Даши?
О любимом певицы известно только то, что он работает в IT-индустрии, но больше женщина ничего о нем не рассказывает. Она не слишком торопится публично раскрывать имя и показывать своего любимого. Более того, родные ее любимого довольно скептически относились к ней.
Даша призналась, что сейчас она очень хочет создать свою семью и развиваться вместе со своим парнем, чтобы стать примером для окружающих.
"В прошлых отношениях я почувствовала, что нужно рассказать и это, возможно, вдохновит тех людей, которые разочаровались в отношениях и людях. Поэтому сейчас все, что я могу сказать, отношения — это то, что меня спасло. Очень много было упреков именно к моей профессии. Родные моего парня не воспринимали меня, переживали, что обо мне скажут люди", — признается Даша Астафьева.
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