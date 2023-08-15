Даша Астафьева о своих отношениях во время войны – спасли ее

Украинская певица Даша Астафьева в программе ТСН. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева дала откровенное интервью. Популярная артистка, которая сменила сцену на помощь родной стране, откровенно рассказала о своих отношениях с любимым мужчиной во время полномасштабной войны.

Об этом Даша Астафьева откровенно рассказала во время своего интервью в ТСН.

Читайте также:

Отношения Даши с любимым во время войны

Украинская певица признается, что именно любовь могла спасти ее от гибели. По словам Даши Астафьевой, именно отношения с ее любимым во время войны заверили ее в необходимости жить дальше и спасать все прекрасное вокруг.

"Они воплотили все лучшее в жизнь, чего я не могла сделать до войны. Видимо, пробудили, заверили, что надо жить, надо спасать все прекрасное в этой жизни. Я очень рада, что мы работаем вместе, мы создаем контент, мы помогаем людям, у которых нет времени или нет возможности читать литературу", — отметила Даша Астафьева.

Украинская певица Даша Астафьева на презентации книжного приложения UnderBooks. Фото: instagram.com/p/Cvo33sxNLSG/?img_index=6

Она подчеркнула, что ей очень нравится работать с любимым над общим бизнес-проектом, а именно над книжным приложением UnderBooks, ведь так она себя чувствует на одной волне с ним. Даша заявила, что в случае неприбыльности она с любимым сделает огромный вклад в страну.

Что известно о любимом Даши?

О любимом певицы известно только то, что он работает в IT-индустрии, но больше женщина ничего о нем не рассказывает. Она не слишком торопится публично раскрывать имя и показывать своего любимого. Более того, родные ее любимого довольно скептически относились к ней.

Даша призналась, что сейчас она очень хочет создать свою семью и развиваться вместе со своим парнем, чтобы стать примером для окружающих.

"В прошлых отношениях я почувствовала, что нужно рассказать и это, возможно, вдохновит тех людей, которые разочаровались в отношениях и людях. Поэтому сейчас все, что я могу сказать, отношения — это то, что меня спасло. Очень много было упреков именно к моей профессии. Родные моего парня не воспринимали меня, переживали, что обо мне скажут люди", — признается Даша Астафьева.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Даша Астафьева объявила о сборе в помощь ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что певица Даша Астафьева вспомнила свое детство.

Также мы сообщали, что певица и модель Даша Астафьева показала себя в Карпатах.