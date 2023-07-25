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Старі пупси та перші ляльки Барбі: Даша Астаф'єва згадала своє дитинство

25 липня 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Астаф'єва про своє дитинство – артистка згадала часи перших ляльок Барбі
Українська співачка Даша Астаф'єва під час презентації нової колекції бренду Gianvito Rossi. Фото: instagram.com/p/CuOYW6tNJQf/?img_index=9
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка, акторка та модель Даша Астаф’єва згадала про своє дитинство. Популярна виконавиця розповіла про те, як вона створювала в дитинстві одяг для ляльок та про те, як вона хотіла подружитися з дівчатами своїми іграшками.

Про це Даша Астаф’єва розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Українська артистка розповіла, що у дитинстві вона спілкувалася майже лише з одними хлопцями, тому в неї було багато іграшок для хлопчиків. Але одного разу Даша почала в’язати, створюючи все більше й більше різних стильних речей. 

Даша Астафьева
Українська артистка Даша Астаф'єва на фотосесії в Києві. Фото: instagram.com/p/CvFtPFQtDxm/?img_index=4

"До рук потрапила котонова нитка і гачок для в'язання. Спочатку в'язалися каракулі, потім — цілком оригінальні клаптики, серветки. Вони стали елементами одягу ненависним раніше радянським німфам", — написала Даша Астаф’єва.

Також українська співачка згадала, як вона викидала старий одяг та в’язала новий для своїх пупсів. Згодом, коли маленька Даша створила новий одяг для своїх іграшок, вона винесла їх надвір, щоб потоваришувати із дівчатами, які жили недалеко від неї.

"Натовп — це була черга тих, хто хотів хоч одним вічком побачити диво... Дивом виявилася імпортна Барбі, подарунок тітки дівчинці з четвертого під'їзду — божество, з відповідними формами, личком, волоссям і вбранням, а головне, руками, що гнуться, і ногами! Йой, та і годі. Амазонки розчинилися, як і всі мої его-плани", — також додала українська артистка.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Даша Астаф’єва показала себе на стильній фотосесії. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Даша Астаф’єва вперше описала свого коханого. 

Також ми повідомляли про те, що співачка, модель та акторка Даша Астаф’єва розповіла про свою бабусю з Дніпропетровщини.

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