Астаф'єва вперше розкрила всю правду про втрату свого собаки — жахливі деталі

Українська співачка Даша Астаф'єва на фотосесії. Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Відома українська співачка, модель та акторка Даша Астаф’єва записала відеозвернення для публіки. У ньому популярна артистка вперше прокоментувала той факт, як вона втратила свого домашнього улюбленця у ветеринарній клініці.

Відповідне звернення Даша Астаф’єва розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Звернення до публіки

Популярна виконавиця поділилася відео, яке вона попросила додивитись до кінця. На кадрах Даша просто сидить посеред приміщення і мовчки дивиться у камеру. При цьому, за кадром вона сама розповідає історію втрати домашнього улюбленця.

"Я звертаюся до всіх, хто бачить це відео, з проханням додивитися його до кінця. Почути мене і, можливо, теж поділитися подібною історією, історією втрати улюбленця. Я знаю, що таких історій, як моя, немало. А також знаю, що довести недбале ставлення та непрофесіоналізм фахівців у сфері надання ветеринарних послуг майже неможливо", — розпочала своє відеозвернення Даша Астаф’єва.

Публікація зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скриншот з Instagram

Також вона розповіла про те, як не стало її домашнього улюбленця на ім’я Чічіко. Зокрема, українська артистка зазначила, що вона довго не хотіла порушувати цю тему, але зібралася із силами та вирішила оприлюднити цю історію.

"Він помер нещодавно у ветеринарній клініці. Саме тут пес обслуговувався постійно. Власники клініки стали добрими знайомими для нашої родини. Тому я довго наважувалася, збираючись із силами після втрати, чи оприлюднювати цю історію. Але наважилася, бо після щоденних жахів війни, екоциду, пов’язаного із підривом Каховської ГЕС, кількість випадків жорстокості та недбалої поведінки з тваринами зростає. Цьому треба покласти край", — розповіла українська співачка у відео.

Подробиці історії

Даша написала цю історію в деталях у коментарях під своїм відео зі зверненням. Вона згадала ставлення лікарів.

"Катя запевнила, що нас чекають, та все готове до прийому. Я наполягала, щоб оглянула Чічіко саме вона, бо вона всі шість років була його лікаркою. На це вона сказала: "Усе буде окей, ми надамо йому допомогу. Житиме довго й щасливо". Коли ми привезли Чічі, нам дуже не сподобалося, що лікарка була інша й чомусь непривітна", — розповіла Даша Астаф’єва.

Зранку їй подзвонила власниця клініки, заявивши, що стан її собаки погіршився. Жінка повідомила, що пса вже не врятувати, адже він перебуває у комі, а вже за декілька хвилин вона сказала, що його не стало.

Коментар на сторінці Даші Астаф'євої. Фото: скриншот з Instagram

"Уранці, о десятій годині, власниця клініки Катя подзвонила нам і сказала, що в Чічі стан погіршився, посилився больовий синдром. Я сказала, що ми негайно їдемо, але вона запевнила: його не врятувати, він у комі й зараз помре. Їхати, мовляв, не треба, бо все марно. Через декілька хвилин дійсно зателефонувала, повідомила, що песик помер", — також додала співачка.

Втрата домашнього улюбленця

Нещодавно Даша Астаф’єва розповіла про те, як її собаку вбили у ветеринарній клініці. Вона зазначила, що лікарня, де не стало її домашнього улюбленця, виявилася жахливою, хоча раніше вона радила її всім.

"Сьогодні нашого Чічу вбили у ветклініці. Поки що я не можу про це говорити. Але згодом я це доведу і хочу розповісти всім. Люди, які це зробили, — нелюди. Я багатьом їх радила. Бо самі обстежувалися в них. Але сталася жахлива ситуація халатного й жорстокого ставлення до члена нашої родини. Якщо ви с пацієнтами цього закладу, терміново припиніть користуватись їхніми послугами. Це вбивці. Вся команда", — написала Даша Астаф’єва.

Stories Даші Астаф'євої щодо трагедії. Фото: скриншот з Instagram

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