Астафьева впервые раскрыла всю правду о потере своей собаки — ужасные детали

Украинская певица Даша Астафьева на фотосессии. Фото: Instagram Даши Астафьевой

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева записала видеообращение для публики. В нем популярная артистка впервые прокомментировала тот факт, как она потеряла своего домашнего питомца в ветеринарной клинике.

Соответствующее обращение Даша Астафьева разместила на своей странице в Instagram.

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Обращение к публике

Популярная исполнительница поделилась видео, которое она попросила посмотреть до конца. На кадрах Даша просто сидит посреди помещения и молча смотрит в камеру. При этом, за кадром она сама рассказывает историю потери домашнего любимца.

"Я обращаюсь ко всем, кто видит это видео, с просьбой досмотреть его до конца. Услышать меня и, возможно, тоже поделиться подобной историей, историей потери любимца. Я знаю, что таких историй, как моя, немало. А также знаю, что доказать небрежное отношение и непрофессионализм специалистов в сфере предоставления ветеринарных услуг почти невозможно", — начала свое видеообращение Даша Астафьева.

Публикация со страницы Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram

Также она рассказала о том, как не стало ее домашнего любимца по имени Чичико. В частности, украинская артистка отметила, что она долго не хотела поднимать эту тему, но собралась с силами и решила обнародовать эту историю.

"Он умер недавно в ветеринарной клинике. Именно здесь пес обслуживался постоянно. Владельцы клиники стали хорошими знакомыми для нашей семьи. Поэтому я долго решалась, собираясь с силами после потери, обнародовать ли эту историю. Но решилась, потому что после ежедневных ужасов войны, экоцида, связанного с подрывом Каховской ГЭС, количество случаев жестокости и небрежного поведения с животными растет. Этому нужно положить конец", — рассказала украинская певица в видео.

Подробности истории

Даша написала эту историю в деталях в комментариях под своим видео с обращением. Она вспомнила отношение врачей.

"Катя заверила, что нас ждут, и все готово к приему. Я настаивала, чтобы осмотрела Чичико именно она, потому что она все шесть лет была его врачом. На это она сказала: "Все будет окей, мы предоставим ему помощь. Будет жить долго и счастливо". Когда мы привезли Чичи, нам очень не понравилось, что врач был другой и почему-то неприветливый", — рассказала Даша Астафьева.

Утром ей позвонила владелица клиники, заявив, что состояние ее собаки ухудшилось. Женщина сообщила, что пса уже не спасти, ведь он находится в коме, а уже через несколько минут она сказала, что его не стало.

Комментарий на странице Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram

"Утром, в десять часов, владелица клиники Катя позвонила нам и сказала, что у Чичи состояние ухудшилось, усилился болевой синдром. Я сказала, что мы немедленно едем, но она заверила: его не спасти, он в коме и сейчас умрет. Ехать, мол, не надо, потому что все бесполезно. Через несколько минут действительно позвонила, сообщила, что песик умер", — также добавила певица.

Потеря домашнего любимца

Недавно Даша Астафьева рассказала о том, как ее собаку убили в ветеринарной клинике. Она отметила, что больница, где не стало ее домашнего питомца, оказалась ужасной, хотя раньше она советовала ее всем.

"Сегодня нашего Чичу убили в ветклинике. Пока я не могу об этом говорить. Но позже я это докажу и хочу рассказать всем. Люди, которые это сделали, — изверги. Я многим их советовала. Потому что сами обследовались у них. Но случилась ужасная ситуация халатного и жестокого отношения к члену нашей семьи. Если вы с пациентами этого заведения, срочно прекратите пользоваться их услугами. Это убийцы. Вся команда", — написала Даша Астафьева.

Stories Даши Астафьевой по поводу трагедии. Фото: скриншот из Instagram

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