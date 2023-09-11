Что чувствует Даша Астафьева к украинским защитникам – эмоциональные слова

Украинская певица Даша Астафьева на презентации своей книги. Фото: Instagram Даши Астафьевой

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева рассказала о военнослужащих. В частности, популярная исполнительница призналась, что в начале общения с украинскими защитниками она открыла для себя новый вид отношений между людьми.

Откровенное признание появилось на официальной странице Даши Астафьевой в Instagram.

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Публикация певицы

Украинская артистка призналась, что во время общения с воинами ей удалось открыть скрытые чувства. Причем такое Даша почувствовала только тогда, когда начала общаться и дружить с украинскими защитниками.

"Когда я начала дружить с воинами, то открыла для себя какой-то совершенно новый вид человеческих отношений. Нет, я всегда высоко оценивала дружбу и настоящую близость между людьми. Я умею быть спокойной поддержкой и глупой смехотворкой, советчицей и молчаливой опорой. Но только общаясь с военными, я открыла скрытые глубины эмпатии", — призналась Даша Астафьева.

Публикация украинской певицы Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram

Она призвала украинцев не бояться проявлять свои чувства, когда они находятся рядом с военными. Даша утверждает, что это нормально показывать свои эмоции к военным во время войны.

"У всех своя история. Кому-то хочется заплакать, обнять воина, потому что он потерял близкого на фронте. Кто-то чувствует вину и хочет извиниться. Другому важно стать другом военного, которого он почти не знает. Кого-то тянет просто накормить ребят или подарить амулет. Все эмоциональные "обнажения" нормальные", — также добавила певица.

Жизнь во время войны

Украинская исполнительница, которая до начала войны имела успешную карьеру певицы и снималась в разных журналах почти без одежды, недавно изменила свою жизнь. С началом вторжения Даша Астафьева сменила сцену на помощь военным, показывая даже и то, что она чистит картошку.

Публикация Даши Астафьевой в начале войны. Фото: скриншот из Instagram

"Рассказали, что и как… Плюс мешок картофеля. Наши люди лучшие", — коротко подписывала свои фотографии украинская певица.

Также Даша показывала и то, как она впервые выступила перед украинскими защитниками в Гостомеле Киевской области.

Публикация Даши Астафьевой с украинскими защитниками. Фото: скриншот из Instagram

"Увидев все это горе, которое натворили враги, невозможно развидеть. Невозможно принять тот факт, что асвабадители где-то себе ходят и живут дальше... Продолжают умножать зло по всему белому миру. Спокойно спят и воспитывают своих детей. Живых... В то время, когда есть украинцы, навсегда ставшие ангелами этой страшной и несправедливой войны", — отметила Даша Астафьева.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Даша Астафьева впервые призналась, почему у нее до сих пор нет детей.

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