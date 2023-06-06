Світлана Лобода показала пишні форми у відвертому наряді – відверті фото

Українська співачка Світлана Лобода під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка та заслужена артистка України Світлана Лобода показала себе в крупному плані. Популярна артистка показала свої пишні форми у відвертому наряді та отримала багато коментарів на різну тему, які стосуються її зовнішності та кар’єри.

Відповідні фотографії Світлана Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Українська виконавиця показала себе в вбранні чорного кольору з відвертим декольте, яке підкреслювало її пишні форми.

"Summertime", – коротко підписала свої фотографії відома українська співачка Світлана Лобода.

Численні користувачі мережі та підписники відомої виконавиці вирішили не мовчати та обговорити нову публікацію Світлани Лободи. Люди почали висловлювати свою думку стосовно зовнішнього вигляду та кар’єри української артистки.

"Гроші поверни за білети. Дюсельдорф. Мовчиш, де Ваше сумління. 1 квиток 149 євро нас 9 чоловік. А ми вичавимо з тебе", "#lobodaofficial Ви ніби зробили свій вибір, тоді чому на вашій сторінці стільки орків, це гидко читати і бачити їхню триколірну ганчірку, яку вони тут ліплять. Чому не блокуєте, не видаляєте таких???", "Все? Пропіарилася з дітьми? Знову пішла себешка?", "Шо с губяками?? Жах", – написали люди в коментарях під публікацією Світлани Лободи.

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Світлана Лобода презентувала нову українську пісню.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Світлана Лобода висловилася про Філіпа Кіркорова.

Також ми повідомляли про те, що популярна артистка Світлана Лобода висміяла окупантів у новій пісні.