Светлана Лобода показала пышные формы в откровенном наряде – откровенные фото

"Где совесть?": Светлана Лобода обвела фанатов "вокруг пальцев"
Известная украинская певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода показала себя крупным планом. Популярная артистка показала свои пышные формы в откровенном наряде и получила много комментариев на разную тему, касающиеся ее внешности и карьеры.
Соответствующие фотографии Светлана Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Украинская исполнительница показала себя в наряде черного цвета с откровенным декольте, подчеркивающим ее пышные формы.
"Summertime", – коротко подписала свои фотографии известная украинская певица Светлана Лобода.
Многие пользователи сети и подписчики известной исполнительницы решили не молчать и обсудить новую публикацию Светланы Лободы. Люди начали высказывать свое мнение по поводу внешнего вида и карьеры украинской артистки.
"Деньги верни за билеты. Дюссельдорф. Молчишь, где Ваша совесть. 1 билет 149 евро нас 9 человек. А мы выжмем из тебя", "#lobodaofficial Вы будто сделали свой выбор, тогда почему на вашей странице столько орков, это противно читать и видеть их трехцветную тряпку, которую они здесь лепят. Почему не блокируете, не удаляете таких???", "Все? Пропиарилась с детьми? Снова пошла себешка?", "Что с губяками? Жах", – написали люди в комментариях под публикацией Светланы Лободы.
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