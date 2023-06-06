Светлана Лобода показала пышные формы в откровенном наряде – откровенные фото

Украинская певица Светлана Лобода во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода показала себя крупным планом. Популярная артистка показала свои пышные формы в откровенном наряде и получила много комментариев на разную тему, касающиеся ее внешности и карьеры.

Соответствующие фотографии Светлана Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Summertime", – коротко подписала свои фотографии известная украинская певица Светлана Лобода.

Многие пользователи сети и подписчики известной исполнительницы решили не молчать и обсудить новую публикацию Светланы Лободы. Люди начали высказывать свое мнение по поводу внешнего вида и карьеры украинской артистки.

"Деньги верни за билеты. Дюссельдорф. Молчишь, где Ваша совесть. 1 билет 149 евро нас 9 человек. А мы выжмем из тебя", "#lobodaofficial Вы будто сделали свой выбор, тогда почему на вашей странице столько орков, это противно читать и видеть их трехцветную тряпку, которую они здесь лепят. Почему не блокируете, не удаляете таких???", "Все? Пропиарилась с детьми? Снова пошла себешка?", "Что с губяками? Жах", – написали люди в комментариях под публикацией Светланы Лободы.

Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

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