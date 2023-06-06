Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Где совесть?": Светлана Лобода обвела фанатов "вокруг пальцев" arrow

"Где совесть?": Светлана Лобода обвела фанатов "вокруг пальцев"

6 июня 2023 15:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Светлана Лобода показала пышные формы в откровенном наряде – откровенные фото
Украинская певица Светлана Лобода во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода показала себя крупным планом. Популярная артистка показала свои пышные формы в откровенном наряде и получила много комментариев на разную тему, касающиеся ее внешности и карьеры.

Соответствующие фотографии Светлана Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Украинская исполнительница показала себя в наряде черного цвета с откровенным декольте, подчеркивающим ее пышные формы.

"Summertime", – коротко подписала свои фотографии известная украинская певица Светлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Многие пользователи сети и подписчики известной исполнительницы решили не молчать и обсудить новую публикацию Светланы Лободы. Люди начали высказывать свое мнение по поводу внешнего вида и карьеры украинской артистки.

"Деньги верни за билеты. Дюссельдорф. Молчишь, где Ваша совесть. 1 билет 149 евро нас 9 человек. А мы выжмем из тебя", "#lobodaofficial Вы будто сделали свой выбор, тогда почему на вашей странице столько орков, это противно читать и видеть их трехцветную тряпку, которую они здесь лепят. Почему не блокируете, не удаляете таких???", "Все? Пропиарилась с детьми? Снова пошла себешка?", "Что с губяками? Жах", – написали люди в комментариях под публикацией Светланы Лободы.

Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Светлана Лобода представила новую украинскую песню.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская артистка Светлана Лобода высказалась о Филиппе Киркорове.

Также мы сообщали о том, что популярная артистка Светлана Лобода высмеяла оккупантов в новой песне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас