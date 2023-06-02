Світлана Лобода показала кадри з українськими дітьми – артистка розповіла про їхнє життя

Українська співачка Світлана Лобода перед концертом в Грузії. Фото: instagram.com/p/CsGqnzcsEog/

Відома українська виконавиця та заслужена артистка України Світлана Лобода поділилася новини кадрами. Популярна артистка розповіла про життя українських дітей під час повномасштабної війни та показала з ними зворушливі кадри.

Відповідне відео Світлана Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"19 505 українських дітей було депортовано з початку російського вторгнення. Моє єдине бажання сьогодні, в день захисту дітей – аби кожен з них повернувся на рідну землю, в обійми рідних людей, в оточення любові і тепла. І ми повинні зробити все, що в наших силах, аби щастя і безтурботність справжнього дитинства в маленьких українців не зміг відібрати ніхто і ніколи", – написала Світлана Лобода.

Численні користувачі, які підписані на українську виконавицю, вирішили не проходити повз та почали висловлювати свою думку про нові кадри Світлани Лободи. Люди почали залишати багато коментарів, де стали казати про нові кадри співачки.

"Світлана підтримую вас і всі розумні українці. Дякую за вашу допомогу України і вашу творчість!! Будь ласка не звертайте увагу на тих хто намагається качати проти вас, у них нічого не вийде ! Разом до перемоги нашої держави🇺🇦. Ви голос України", "А на Донбасс чё не приезжала? Эта показуха ни кому не нужна. Твои концерты всеравно отменяют", "Как насчет детей Донбасса, которых постоянно убивают с 2014 года??? Ваша пропаганда никому не нужна?", "Почему детей Донбасс которые страдали 8 лет им не носила подарки????" – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

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