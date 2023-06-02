Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Ця показуха нікому не потрібна": Світлану Лободу звинуватили в пропаганді arrow

"Ця показуха нікому не потрібна": Світлану Лободу звинуватили в пропаганді

2 червня 2023 15:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Світлана Лобода показала кадри з українськими дітьми – артистка розповіла про їхнє життя
Українська співачка Світлана Лобода перед концертом в Грузії. Фото: instagram.com/p/CsGqnzcsEog/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця та заслужена артистка України Світлана Лобода поділилася новини кадрами. Популярна артистка розповіла про життя українських дітей під час повномасштабної війни та показала з ними зворушливі кадри.

Відповідне відео Світлана Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

"19 505 українських дітей було депортовано з початку російського вторгнення. Моє єдине бажання сьогодні, в день захисту дітей – аби кожен з них повернувся на рідну землю, в обійми рідних людей, в оточення любові і тепла. І ми повинні зробити все, що в наших силах, аби щастя і безтурботність справжнього дитинства в маленьких українців не зміг відібрати ніхто і ніколи", – написала Світлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Численні користувачі, які підписані на українську виконавицю, вирішили не проходити повз та почали висловлювати свою думку про нові кадри Світлани Лободи. Люди почали залишати багато коментарів, де стали казати про нові кадри співачки.

"Світлана підтримую вас і всі розумні українці. Дякую за вашу допомогу України і вашу творчість!! Будь ласка не звертайте увагу на тих хто намагається качати проти вас, у них нічого не вийде ! Разом до перемоги нашої держави🇺🇦. Ви голос України", "А на Донбасс чё не приезжала? Эта показуха ни кому не нужна. Твои концерты всеравно отменяют", "Как насчет детей Донбасса, которых постоянно убивают с 2014 года??? Ваша пропаганда никому не нужна?", "Почему детей Донбасс которые страдали 8 лет им не носила подарки????" – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Світлана Лобода розкрила секрет пружних сідниць.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Світлана Лобода презентувала українську пісню.

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Світлана Лобода презентувала патріотичний кліп.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB