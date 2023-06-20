Алексей Дурнев обратился к украинцам – блогер призвал людей помогать

Украинский телеведущий Алексей Дурнев во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский телеведущий и блогер Алексей Дурнев обратился ко всем украинцам. Известный ведущий призвал людей не бояться просить и оказывать помощь тем, кто сейчас в этом нуждается, и не стесняться этого делать.

Соответствующую публикацию Алексей Дурнев разместил на своей странице в Instagram.

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"Уважаемые, не стесняйтесь просить и оказывать помощь. Сейчас каждый живет в режиме повышенной готовности. Что-то произошло — мобилизуемся и поддержим друг друга всей страной. И это, пожалуй, лучший тест на здоровье общества. Но на фоне огромных вызовов перед нами, гражданами, наши проблемы — человеческие — кажутся мизерными. Неважными. Смешными. "Несвоевременными", — написал Алексей Дурнев.

Украинский ведущий Алексей Дурнев во время интервью с Еленой Кравец. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский ведущий вспомнил ситуацию с Херсоном, где животные были брошены на произвол судьбы. По словам Алексея Дурнева, маленького горя не бывает, поэтому просить о помощи — это нормально, даже если это будет просто незнакомец.

Кроме того, блогер сравнил жизнь украинцев и россиян, сидящих в своей стране молча.

"Уменьшать силу своих возможностей или переживаний — это стиль болотных дикарей, которые сидят тихо и не высовывают нос из норы, даже когда их государство кормит их ядом. Мы другие. Мы откровенные, храбрые и сердечные. В первую очередь к себе, помните это. Поэтому, пожалуйста, говорите, когда вы уже не вывозите, помогайте, когда у вас есть на это ресурс. Такая простая штука, но она требует напоминания. Нормально быть слабым. Нормально быть способным только на маленький, но добрый поступок", — также добавил блогер.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский телеведущий Алексей Дурнев показал рекламу "Новой почты".

Раньше мы рассказывали о том, что популярный ведущий Алексей Дурнев высмеял россиян.

Также мы сообщали о том, что украинский блогер Алексей Дурнев высмеял известную ведущую Регину Тодоренко.