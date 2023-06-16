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"Піарилась на трагедії": Олексій Дурнєв розкрив справжню сутність "Нової пошти"

16 червня 2023 16:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Олексій Дурнєв розповів про роботу Нової пошти – блогер показав рекламу компанії
Український блогер Олексій Дурнєв під час інтерв'ю з Машею Єфросиніною. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український телеведучий та блогер Олексій Дурнєв висловився про роботу сервісу "Нова пошта". Популярний ведучий розповів про те, як розширилася ця компанія, та отримав невдоволену реакцію своїх шанувальників.

Відповідну публікацію Олексій Дурнєв розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Шановні, @novapostpl.official — це ніби частинка чогось рідного у дружній Польщі. Адже, що може бути краще за сервіс Нової Пошти? Компанія відкрила вже більше 30 відділень у Польщі та зробила зручний застосунок Nova Post, у якому можна створити накладну, слідкувати за рухом посилки, знайти найближче відділення, а також замовити курʼєра. Все, як вдома. А до кінця серпня ви можете створити накладну у застосунку Nova Post зі знижкою — 10%! То ж завантажуйте додаток прямо зараз та дивуйте весь світ якістю українського сервісу. Тут ми найкращі", — написав Олексій Дурнєв.

Численні користувачі мережі вирішили приєднатися до обговорення роботи "Нової пошти" та стали залишати багато коментарів під новою публікацією українського ведучого та блогера.

  • Нова пошта мінімальна оплата під 70 грн, Укрпошта від 20 гривень. Давно перейшов на користування укрпоштою і всім раджу. Зажр*лася нова пошта
  • Нова пошта піарилася на трагедії на Каховській ГЕС, нібито можна було відправляти посилки з допомогою постраждалим безкоштовно, але чомусь через 2 дні, коли я зібрав все необхідне, запакував і приніс на пошту, мені сказали, що вже все і вони більше не відправляють туди
  • А там буде видно, коли відкривають твою посилку і грабують з неї половину товару??? Останнім часом такі випадки дуууже почастішали, тому до Нової пошти багато запитань...
Коментарі зі сторінки Олексія Дурнєва
Коментарі зі сторінки Олексія Дурнєва. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Олексія Дурнєва
Коментарі зі сторінки Олексія Дурнєва. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Олексія Дурнєва
Коментарі зі сторінки Олексія Дурнєва. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український ведучий Олексій Дурнєв висміяв росіян за їхні скарги.

Раніше ми розповідали про те, що український блогер Олексій Дурнєв пояснив, на що йому шкода витрачати гроші.

Також ми повідомляли про те, що ведучий та блогер Олексій Дурнєв публічно вибачився перед Машею Єфросиніною.

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