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Дитина об'єднала? Кім Кардаш'ян помітили разом з колишнім Каньє Уестом

8 травня 2023 16:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кім Кардаш'ян помітили разом з Каньє Уестом – чи возз'єдналися вони
Американська модель Кім Кардаш'ян з колишнім чоловіком Каньє Уестом під час домашнього інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома американська зірка, акторка та фотомодель Кім Кардаш’ян знову показала себе з колишнім коханим Каньє Уестом. Популярну зірку побачили разом з колишнім на футбольному матчі їхнього семирічного сина Сейнта в Лос–Анджелесі.

Про це повідомляє портал "Daily Mail"

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Восени минулого року відома американська модель Кім Кардаш’ян офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, популярним репером Каньє Уестом, з яким вона виховує чотирьох дітей. Стало відомо, що з того часу зірка отримує щомісячні аліменти у розмірі 200 тисяч доларів, які повинна поступати на її рахунок на початку кожного місяця.

Через те, що вони разом виховують дітей, вони час від часу бачать один одного. Наприклад, днями фотомодель и відомий репер були разом на матчі з футболу, де грав їхній семирічний син Сейнт. Футбольний матч проходив у Лос–Анджелесі.

Кім Кардаш'ян та Каньє Уест на футбольному матчі свого сина
Модель Кім Кардаш'ян з колишнім чоловіком Каньє Уестом на футбольному матчі свого сина у Лос–Анджелесі. Фото: Backgrid

Помітивши колишню закохану пару, папараці не стали ігнорувати це та почали робити фотографії, де можна побачити Кім Кардаш’ян та Каньє Уеста.

Кім Кардаш'ян та Каньє Уест на футбольному матчі свого сина
Модель Кім Кардаш'ян на футбольному матчі свого сина у Лос–Анджелесі. Фото: Backgrid

Дивлячись на кадри, які були зроблені журналістами, можна побачити, що Кім сидить на стільці біля дітей, а її колишній чоловік стояв неподалік від них. Як кажуть західні журналісти, коли у грі були перерви, колишні закохані дуже мило спілкувались один з одним.

Кім Кардаш'ян та Каньє Уест на футбольному матчі свого сина
Репер Каньє Уест на футбольному матчі свого сина у Лос–Анджелесі. Фото: Backgrid

Але, дивлячись на фотографії, можна побачити, що вони нібито зовсім чужі люди один одному.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська зірка Кім Кардаш'ян зніметься в серіалі "Американська історія жахів".

Раніше ми розповідали, що відома модель Кім Кардаш’ян показала свій автопарк.

Також ми повідомляли про те, що модель Кім Кардаш’ян розлютилася на папараці під час фотосесії в купальнику.

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