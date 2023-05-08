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Ребенок объединил? Ким Кардашьян заметили вместе с бывшим Канье Уэстом

8 мая 2023 16:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ким Кардашьян заметили вместе с Канье Уэстом – воссоединились ли они
Американская модель Ким Кардашьян с бывшим мужем Канье Уэстом во время домашнего интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная американская звезда, актриса и фотомодель Ким Кардашьян снова показала себя с бывшим возлюбленным Канье Уэстом. Популярную звезду увидели вместе с бывшим на футбольном матче их семилетнего сына Сейнта в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает портал "Daily Mail"

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Осенью прошлого года известная американская модель Ким Кардашьян официально рассталась со своим мужем, популярным рэпером Канье Уэстом, с которым она воспитывает четырех детей. Стало известно, что с этого времени звезда получает ежемесячные алименты в размере 200 тысяч долларов, которые должна поступать на ее счет в начале каждого месяца.

Поскольку они вместе воспитывают детей, они время от времени видят друг друга. Например, на днях фотомодель и известный рэпер были вместе на матче по футболу, где играл их семилетний сын Сейнт. Футбольный матч проходил в Лос–Анджелесе.

Ким Кардашьян и Канье Уэст на футбольном матче своего сына
Модель Ким Кардашьян с бывшим мужем Канье Уэстом на футбольном матче своего сына в Лос–Анджелесе. Фото: Backgrid

Заметив бывшую влюбленную пару, папарацци не стали игнорировать это и начали делать фотографии, где можно увидеть Ким Кардашьян и Канье Уэста.

Ким Кардашьян и Канье Уэст на футбольном матче своего сына
Модель Ким Кардашьян на футбольном матче своего сына в Лос–Анджелесе. Фото: Backgrid

Глядя на кадры, сделанные журналистами, можно увидеть, что Ким сидит на стуле возле детей, а ее бывший муж стоял недалеко от них. Как говорят западные журналисты, когда в игре были перерывы, бывшие влюбленные очень мило общались друг с другом.

Ким Кардашьян и Канье Уэст на футбольном матче своего сына
Рэпер Канье Уэст на футбольном матче своего сына в Лос–Анджелесе. Фото: Backgrid

Но, глядя на фотографии, можно увидеть, что они вроде бы совсем чужие люди друг другу.

Напомним, мы писали о том, что американская звезда Ким Кардашьян снимется в сериале "Американская история ужасов".

Ранее мы рассказывали, что известная модель Ким Кардашьян показала свой автопарк.

Также мы сообщали о том, что модель Ким Кардашьян разозлилась на папарацци во время фотосессии в купальнике.

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