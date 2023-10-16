За что бывший Сумской поднимал на нее руку — Демин раскрыл подробности

Актриса Ольга Сумская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский ведущий Слава Демин высказался о личной жизни певицы и народной артистки Ольги Сумской. В частности, мужчина рассказал о том, какие у знаменитости были отношения с ее бывшим мужем Евгением Паперным.

О том, как бывший Ольги Сумской относился к ней, Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Как утверждает Слава Демин, во время одной из ссор Евгений даже ударил актрису, а затем в шутку говорил о том, что она еще долго маскировала синяки, которые он ей оставил. Впрочем, самой Ольге Сумской тогда было точно не до смеха после такого.

"По ее словам, Паперный мог ее изрядно ударить, а началось это еще задолго до их свадьбы. Однако она все-таки вышла за Евгения замуж. По словам актрисы, бывший муж физически издевался над ней только тогда, когда был в состоянии алкогольного опьянения", — рассказал Слава Демин.

Украинский ведущий Слава Демин на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

По словам украинского ведущего, такие ситуации происходили довольно редко, но все-таки случались. Впрочем, несмотря на то, каким было прошлое у украинской актрисы, она не держит зла на своего бывшего мужа за то, как он обращался с ней.

"Говорит, случалось это нечасто, впрочем, случалось. Несмотря на болезненное прошлое, Ольга Сумская не держит зла на бывшего мужа", — также добавил известный украинский ведущий Слава Демин, комментируя ситуацию в семье актрисы.

Что известно о браке с бывшим

Народная артистка Украины Ольга Сумская вышла замуж за актера Евгения Паперного в 1987 году. Впрочем, этот брак оказался довольно непродолжительным, ведь в 1991 году они развелись. При этом за год до развода у них родилась дочь Антонина.

Евгений Паперный с Ольгой Сумской на ее дне рождения. Фото: ТСН

По словам самой актрисы, они расстались из-за пристрастия к алкогольным напиткам Евгения Паперного и романа с актером Виталием Борисюком, за которого она вышла замуж потом.

Брак с Виталием Борисюком

В 1996 году украинская звезда Ольга Сумская вышла замуж за актера Виталия Борисюка. Через шесть лет она родила дочь, которую они назвали Анной. Сама же Ольга призналась, что она встретила своего идеального мужчину, с которым ей хорошо.

Актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной на Пасху. Фото: Instagram Ольги Сумской

Она недавно поздравила своего любимого с их праздником, отметив, что они уже 27 лет вместе. Актриса показала совместные фото с Виталием, где их можно увидеть в молодые годы.

"27 лет вместе… Верю, что и дальше мы сохраним эти чувства", — отметила украинская актриса.

Актриса Ольга Сумская со своим мужем Виталием Борисюком в молодости. Фото: скриншот из Instagram

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