Маленька донька Дяді Жори потрапила до лікарні – що з його дитиною

Шоумен Дядя Жора у своєму кліпі на пісню "Лівий Берег". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український шоумен, ведучий і продюсер Дядя Жора поділився сумними новинами. Чоловік розповів, що його маленька донька потрапила до лікарні, та поділився кадрами, де можна побачити його дитину у лікарняній палаті.

Відповідні кадри Дядя Жора розмістив у розділі Stories в соціальній мережі Instagram.

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Що з донькою українського ведучого

Дядя Жора зізнався, що його день почався не з кави, а з поїздки до лікарні до своєї доньки на ім’я Аміна. За його словами, у його дитини трималася температура два дні, тому йому довелося везти свою маленьку доньку до лікарні, щоб отримати допомогу медиків.

Потім стало відомо, що донька Дяді Жори лежала у стаціонарі на лікуванні в медичному закладі. Виявляється, дитина шоумена підчепила один вірус, через який вона, власне, і опинилася на лікарняному ліжку під контролем медиків.

Stories шоумена Дяді Жори з лікарні. Фото: скриншот з Instagram

"Залишили поки в стаціонарі. .. капаємся. Противний вірус причепився. Бажаємо всім діткам здоров’я. Щоб з діток ніхто не хворів", — написав український ведучий і шоумен Дядя Жора.

Пізніше він розмістив відео, де можна побачити, як його донька сидить на кріслі у гарному настрої та дивиться щось на планшеті. При цьому, судячи з того, що каже Дядя Жора за кадром, можна зробити висновок, що його дитина вже одужала та він забирає її додому.

Stories українського ведучого Дяді Жори з його донькою в лікарні. Фото: скриншот з Instagram

"Аміна, що ти скажеш? Як ти, котик маленький мій? Час додому? Хочеш додому? Ну все, давай тоді, будемо трошки вже одужувати", — звертається до своєї доньки Дядя Жора.

Сім’я зіркового татуся

Український ведучий має дружину Наталію, з якою він у шлюбі з 2001 року, та є багатодітним батьком трьох прекрасних доньок. Найстаршу доньку звати Ульяна, їй 21 рік. Нещодавно вона закінчила університет і зараз працює візажистом.

Шоумен Дядя Жора зі своєю дружиною та трьома доньками. Фото: Instagram Дяді Жори

Середню доньку Дяді Жори звати Устина, їй 17 років. Дівчина нещодавно закінчила школу та вступила до вищого навчального закладу.

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