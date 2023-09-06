Маленькая дочь Дяди Жоры попала в больницу – что с его ребенком

Шоумен Дядя Жора в своем клипе на песню "Левый Берег". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский шоумен, ведущий и продюсер Дядя Жора поделился грустными новостями. Мужчина рассказал, что его маленькая дочь попала в больницу, и поделился кадрами, где можно увидеть его ребенка в больничной палате.

Соответствующие кадры Дядя Жора разместил в разделе Stories в социальной сети Instagram.

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Дядя Жора признался, что его день начался не с кофе, а с поездки в больницу к своей дочери по имени Амина. По его словам, у ребенка держалась температура два дня, поэтому ему пришлось везти свою маленькую дочь в больницу, чтобы получить помощь медиков.

Затем стало известно, что дочь Дяди Жоры лежала в стационаре для лечения в медицинском учреждении. Оказывается, ребенок шоумена подхватил один вирус, из-за которого он, собственно, и оказался на больничной койке под контролем медиков.

Stories шоумена Дяди Жоры из больницы. Фото: скриншот из Instagram

"Оставили пока в стационаре... капаемся. Противный вирус прицепился. Желаем всем деткам здоровья. Чтобы из деток никто не болел", — написал украинский ведущий и шоумен Дядя Жора.

Позже он разместил видео, где можно увидеть, как его дочь сидит на кресле в хорошем настроении и смотрит что-то на планшете. При этом, судя по тому, что говорит Дядя Жора за кадром, можно сделать вывод, что его ребенок уже выздоровел, и он забирает его домой.

Stories украинского ведущего Дяди Жоры с его дочерью в больнице. Фото: скриншот из Instagram

"Амина, что ты скажешь? Как ты, котик маленький мой? Пора домой? Хочешь домой? Ну все, давай тогда, будем немного выздоравливать", — обращается к своей дочери Дядя Жора.

Семья звездного отца

Украинский ведущий имеет жену Наталью, с которой он в браке с 2001 года, и является многодетным отцом трех прекрасных дочерей. Старшую дочь зовут Ульяна, ей 21 год. Недавно она окончила университет и сейчас работает визажистом.

Шоумен Дядя Жора со своей женой и тремя дочерьми. Фото: Instagram Дяди Жоры

Среднюю дочь Дяди Жоры зовут Устина, ей 17 лет. Девушка недавно окончила школу и поступила в высшее учебное заведение.

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