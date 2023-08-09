Дочь Фреймут вернулась из США и ошеломила зажигательными танцами на каблуке.

Злата Митчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell/

Дочь телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, пригласила всех желающих на свой танцевальный мастер-класс. Девушка вернулась на лето в Киев из США.

Об этом Злата поделилась в Instagram.

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Дочь ведущей Ольги Фреймут, 17-летняя Злата Митчелл, живет уже несколько лет в США. Недавно Злата отправилась в Киев, где продемонстрировала свои хореографические способности. Девушка с детства профессионально занимается танцами.

На видео, которым поделилась Злата, она танцует на высоких каблуках, демонстрируя невероятную пластику.

Старшая дочь Ольги Фреймут не скрывает, что не планирует выбирать Украину своим постоянным местом жительства.

Девушка отметила, что, несмотря на свою широкую географию, она хотела бы, чтобы ее будущие дети провели часть детства в Украине.

"Хочу, чтобы мои дети какую-то часть детства тоже провели в Украине, но в целом всегда хотела быть в Калифорнии. До войны жила на две страны, и это был мой идеальный баланс "дома". Киев — мой родной город, но Калифорния всегда была в моем будущем. А так, та карьера, которую я выбираю, заставит меня жить по всему миру, и для меня — это ок. Я всю жизнь путешествую, даже сейчас живу на три страны", — сказала Злата.

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