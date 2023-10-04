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Надя Дорофєєва відмовилася від співпраці з європейським лейблом: в чому справа

4 жовтня 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дорофєєва відмовилася від співпраці з впливовим міжнародним лейблом — причини
Співачка Надя Дорофєєва у шоу "ЖАБАГАДЮКА". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Стало відомо, що українська співачка і тренерка шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва відмовилася від співпраці з європейським лейблом. У мережі пояснили, через що відома артистка не захотіла працювати із впливовим брендом.

Причини відмови від співпраці розмістили на каналі "МУЗВАР" в Telegram.

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Подробиці ситуації

Відома артистка відмовилася підписувати контракт на співпрацю із впливовим європейським лейблом. Виявляється, справа в тому, що цей бренд досі пов’язаний з країною-агресоркою, що є для українських артистів зараз недопустимим.

Варто зазначити, що Надя Дорофєєва відмовилася співпрацювати з цим лейблом, оскільки сам він працює із французьким дистриб’ютором Believe. Справа в тому, що ця музична компанія досі перебуває на російському ринку.

Надя Дорофеева
Українська співачка Надя Дорофєєва на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"У 2022-му році співачка повідомила, що працює над англомовними піснями із закордонною командою, однак, виявляється DOROFEEVA відмовилася від контракту з міжнародним лейблом. Причина — закордонна компанія співпрацювала з цифровим дистриб’ютором Believe, який так і не вийшов з російського ринку", — написали у мережі.

Публікація з каналу "МУЗВАР"
Публікація з каналу "МУЗВАР". Фото: скриншот з Telegram

Плани випустити англомовний альбом

Раніше українська співачка хотіла випустити альбом англійською мовою. Відомо, що реліз цього альбому був запланований на 2024 рік, а сама співпраця почалась минулого року. Але Надя Дорофєєва не хоче мати справу з компаніями, які працюють на російському ринку.

Співпраця з одним лейблом

Рік тому Надя давала інтерв’ю, де підтверджувала той факт, що вона працює з румунським лейблом, який називається "Global Records". Втім, тоді співачка заявила, що йдеться не про контракт, а тільки про творчий процес.

"Ми завітали, познайомилися, обмінялися досвідом, і це було дуже цікава студійна робота для мене", — заявила під час інтерв’ю Надя Дорофєєва.

Скасування концерту у Відні

Нещодавно українській співачці довелося скасувати свій виступ у Відні. Вона пояснила, чому це відбулося, і заявила, що таке в її кар'єрі вперше.

"Мав відбутися мій концерт у Відні, ми приїхали на майданчик, але наш технічний райдер повністю не був виконаний. Це означає, що ми не могли звучати, немає навіть моїх мікрофонів і кабелів, якими ми можемо все підключити. Таке в моїй кар’єрі вперше", — заявляла Надя Дорофєєва.

Stories Наді Дорофєєвої
Stories Наді Дорофєєвої зі зверненням до публіки. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Надя Дорофєєва показала спільні кадри з Максом Барських.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про розлучення з Михайлом Кацуріним. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Надя Дорофєєва розповіла, як правильно доглядати за волоссям. 

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