Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Як дитина на святі осені": Дорофєєва осоромилася через дивний образ arrow

"Як дитина на святі осені": Дорофєєва осоромилася через дивний образ

10 жовтня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Українці звинуватили Надю Дорофєєву в деградації — розчарувала фанатів
Українська співачка Надя Дорофєєва у рекламі компанії Puma. Фото: Instagram Наді Дорофєєвої
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка, колишня учасниця гурту "Время и Стекло" і тренерка шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва поділилася новим відео. На кадрах популярна виконавиця станцювала під свій новий трек у дуже дивному образі, який одразу засудили українці.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Наді Дорофєєвої в Instagram.

Читайте також:

Публікація в соцмережі

Відома артистка поділилася веселим відео, де вона танцює під свій новий трек "На самоті". На кадрах Надя стоїть біля звичайної білої стіни, одягнена у дуже дивний одяг. Популярна співачка показала себе у широких джинсах і чорній кофті з довгими рукавами.

Особливу увагу шанувальників вона привернула через пухнасту шапку з вухами зайця та чорні сонцезахисні окуляри. Вона виконала, ймовірно, черговий тренд з TikTok і зазначила, що під її нову пісню у цьому сервісі є вже дуже велика кількість танців.

@nadyadorofeeva

Розтанула морозивом по сукні 🖤

♬ На самоті - nadyadorofeeva

"У Тік-Току вже 1500 ваших відосів", — коротко підписала своє відео відома українська співачка Надя Дорофєєва.

Публікація зі сторінки Наді Дорофєєвої
Публікація зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Реакція фоловерів

Звичайно, таке відео на сторінці артистки не залишилося без уваги користувачів мережі. Під кадрами люди, які підписані на Надю Дорофєєву в Instagram, почали залишати свої коментарі, причому як хороші, так і не дуже.

  • Таке враження, що Надя завжди співала українською, так круто, на повторі вже тиждень
  • Не знаю, мені чомусь норм) Сама здивувалась, напевно такий стан душі, що не вистачає такої дуристики. А ці рухи руками
  • Раніше такі пісні зі змістом, і душею! Вибачте, ну це взагалі ні про що, та ще образ обдовбаного кролика, не зайшло
  • Деградація людства повна, р*ша відпочиває
  • Яка х*рня. Доросла гарна жінка, а витворяє, як дитина в дитячому садку на святі осені
  • Вибач. Але це що? Що з ротом? Що з голосом? Що взагалі з образом? Без образ. Нещодавно слухала нову пісню Огневич. Голос ммм... А я колись була твоєю фанаткою. Надя, міняй щось
  • Да, Надю, не на користь вам пішов другий шлюб. Ви були раніше на висоті, пісні мали сенс, а це щось таке, аби було
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня артистки

Нещодавно українська співачка презентувала нову пісню під назвою "На самоті", де вона показала себе в різних образах. Цей трек лише за декілька днів набрав понад 300 тисяч переглядів, а кліп посів друге місце у списку музичних відео на вкладці "У тренді".

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Надя Дорофєєва відмовилася працювати із впливовим європейським лейблом. 

Раніше ми розповідали про те, що відома українська артистка Надя Дорофєєва показала свій живіт після чуток про вагітність. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Надя Дорофєєва висловилася про чутки про розлучення з Михайлом Кацуріним.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз