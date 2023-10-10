Українці звинуватили Надю Дорофєєву в деградації — розчарувала фанатів

Українська співачка Надя Дорофєєва у рекламі компанії Puma. Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Українська співачка, колишня учасниця гурту "Время и Стекло" і тренерка шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва поділилася новим відео. На кадрах популярна виконавиця станцювала під свій новий трек у дуже дивному образі, який одразу засудили українці.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Наді Дорофєєвої в Instagram.

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Публікація в соцмережі

Відома артистка поділилася веселим відео, де вона танцює під свій новий трек "На самоті". На кадрах Надя стоїть біля звичайної білої стіни, одягнена у дуже дивний одяг. Популярна співачка показала себе у широких джинсах і чорній кофті з довгими рукавами.

Особливу увагу шанувальників вона привернула через пухнасту шапку з вухами зайця та чорні сонцезахисні окуляри. Вона виконала, ймовірно, черговий тренд з TikTok і зазначила, що під її нову пісню у цьому сервісі є вже дуже велика кількість танців.

"У Тік-Току вже 1500 ваших відосів", — коротко підписала своє відео відома українська співачка Надя Дорофєєва.

Публікація зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Реакція фоловерів

Звичайно, таке відео на сторінці артистки не залишилося без уваги користувачів мережі. Під кадрами люди, які підписані на Надю Дорофєєву в Instagram, почали залишати свої коментарі, причому як хороші, так і не дуже.

Таке враження, що Надя завжди співала українською, так круто, на повторі вже тиждень

Не знаю, мені чомусь норм) Сама здивувалась, напевно такий стан душі, що не вистачає такої дуристики. А ці рухи руками

Раніше такі пісні зі змістом, і душею! Вибачте, ну це взагалі ні про що, та ще образ обдовбаного кролика, не зайшло

Деградація людства повна, р*ша відпочиває

Яка х*рня. Доросла гарна жінка, а витворяє, як дитина в дитячому садку на святі осені

Вибач. Але це що? Що з ротом? Що з голосом? Що взагалі з образом? Без образ. Нещодавно слухала нову пісню Огневич. Голос ммм... А я колись була твоєю фанаткою. Надя, міняй щось

Да, Надю, не на користь вам пішов другий шлюб. Ви були раніше на висоті, пісні мали сенс, а це щось таке, аби було

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня артистки

Нещодавно українська співачка презентувала нову пісню під назвою "На самоті", де вона показала себе в різних образах. Цей трек лише за декілька днів набрав понад 300 тисяч переглядів, а кліп посів друге місце у списку музичних відео на вкладці "У тренді".

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