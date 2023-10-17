Как развод с Дантесом повлиял на жизнь Дорофеевой — очень много слухов

Дорофеева прокомментировала самые громкие слухи после развода с Дантесом
Украинская певица, бывшая солистка группы "Время и Стекло" и тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеева высказалась о слухах вокруг себя. В частности, известная артистка прокомментировала развод с Владимиром Дантесом и реакцию людей на это событие.
Интервью на эту тему Надя Дорофеева дала на канале "Люкс ФМ" в YouTube.
Слухи о жизни певицы
Бывшая участница известной поп-группы "Время и Стекло", которая недавно распалась, рассказала, что ее шокировало. Она высказалась о том, что о ней говорили люди, когда она развелась с Владимиром Дантесом, и какой ее раньше считали.
"Очень много чуши неправдивой! Я была шокирована тем, когда произошел развод. Боже, что там только не писали, не придумывали. Очень много лжи. Обо мне всегда говорили: "Боже, Надя нескандальная вообще. И тут на тебе, развелась!". Действительно, очень много чуши писали", — высказалась Надя Дорофеева.
Кроме того, она прокомментировала слухи о том, что у нее якобы роман с каким-то олигархом. Кроме того, тренер вокального шоу "Голос країни" высказалась и относительно слухов о ее беременности.
"Я не понимаю, как это люди создают, интересно, что люди верят в это. Я поняла, что надо как-то реагировать, шутить, излагать, что я смеюсь. Это как слухи о беременности, я не знаю, откуда они берутся. А я люблю есть, я много ем", — также заявила украинская певица.
Развод с Дантесом и отношения с Кацуриным
В 2022 году украинская певица Надя Дорофеева развелась с артистом Владимиром Дантесом, с которым она была в браке с 2015 года. После этого события поклонники артистки буквально изменили свое мнение и начали ее серьезно хейтить из-за этого.
И все бы ничего, если бы певица не вышла замуж за друга семьи, ресторатора Михаила Кацурина. Из-за такой ситуации Дорофееву стали осуждать и даже шутить из-за этого. А недавно Кацурин разместил фото, где показал поцелуй с Дорофеевой в откровенном наряде.
"Не отрывался бы не на секунду", — подписал фото Михаил Кацурин.
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