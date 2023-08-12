Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дорофеева и Барских подтвердили дуэт: когда ждать релиз песни arrow

Дорофеева и Барских подтвердили дуэт: когда ждать релиз песни

12 августа 2023 09:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дорофеева и Барских подтвердили дуэт: когда ждать релиз песни
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В последнее время в соцсетях ходили слухи о возможном дуэте музыкальных исполнителей Нади Дорофеевой (DOROFEEVA) и Макса Барских. Этому способствовали встречи продюсеров Алана Бадоева с Ириной Горовой и несколько общих сториз артистов. И вот, наконец, Надя и Макс подтвердили — песне быть.

В своих соцсетях исполнители опубликовали совместное видео и анонсировали дату грядущего релиза.

Читайте также:

Долгожданный фит

Надя и Макс записали видео, в котором пытаются вспомнить, как правильно хлопали в ладони герои культового американского сериала "Друзья". Так артисты креативно анонсировали свою будущую песню, релиз которой состоится в канун Дня Независимости Украины (24 августа). А именно — 18 августа.

"Не знаю, как так произошло, что у нас до сих пор не было дуэта. Исправляемся. Скоро услышите наши "Ритми", — подписали видео Надя и Макс в своих соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Согласно информации портала "МУЗВАР", Дорофеева и Барских уже отсняли музыкальный клип, премьера которого, вероятнее всего, состоится также 18 августа.

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева ищет свою команду работника. Также мы рассказывали, что Макс Барских перепел свой танцевальный хит на украинском языке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз