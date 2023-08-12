Дорофеева и Барских подтвердили дуэт: когда ждать релиз песни

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В последнее время в соцсетях ходили слухи о возможном дуэте музыкальных исполнителей Нади Дорофеевой (DOROFEEVA) и Макса Барских. Этому способствовали встречи продюсеров Алана Бадоева с Ириной Горовой и несколько общих сториз артистов. И вот, наконец, Надя и Макс подтвердили — песне быть.

В своих соцсетях исполнители опубликовали совместное видео и анонсировали дату грядущего релиза.

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Надя и Макс записали видео, в котором пытаются вспомнить, как правильно хлопали в ладони герои культового американского сериала "Друзья". Так артисты креативно анонсировали свою будущую песню, релиз которой состоится в канун Дня Независимости Украины (24 августа). А именно — 18 августа.

"Не знаю, как так произошло, что у нас до сих пор не было дуэта. Исправляемся. Скоро услышите наши "Ритми", — подписали видео Надя и Макс в своих соцсетях.

Согласно информации портала "МУЗВАР", Дорофеева и Барских уже отсняли музыкальный клип, премьера которого, вероятнее всего, состоится также 18 августа.

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева ищет свою команду работника. Также мы рассказывали, что Макс Барских перепел свой танцевальный хит на украинском языке.