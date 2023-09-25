Дорофееву пристыдили за чрезмерную эмоциональность — Барских наблюдал

Украинская певица Надя Дорофеева в Лондоне. Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Украинская певица, бывшая солистка группы "Время и Стекло" и тренер шоу "Голос країни" показала неожиданные кадры с артистом Максом Барских. На видео можно увидеть, как оба артиста украсили обложку журнала и билборда одного из киевских ТЦ.

Соответствующими кадрами Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

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Совместные кадры с Максом Барских

На странице украинской исполнительницы появилось новое видео, которое она сняла у торгового центра Gulliver в Киеве. На кадрах можно увидеть, как сначала кто-то показывает обложку журнала, где Надя Дорофеева снялась вместе с Максом Барских после совместного трека "Ритми".

После этого можно заметить и самих артистов, которые держат в руке этот журнал, а за ними такую же обложку показали и на самом киевском ТЦ. Нельзя проигнорировать и сами эмоции украинской певицы, которая радуется как ребенок.

"Как с обложки", — коротко подписали кадры с Максом Барских и Надей Дорофеевой в социальной сети Instagram.

Публикация со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Конечно после того, как Надя разместила новые кадры с Максом Барских, под ними появились комментарии подписчиков артистки. Кое-кто оставил положительное мнение по поводу видео, а у кого-то появилось возмущение касательно уровня эмоциональности певицы.

Что она, как ребенок, себя всюду ведет. Прыгает, скачет, что-то танцует. Видно, как Барских немного не в теме, но подыгрывает этому ребенку

Надя показательно веселая, такие неискренние ужимки. Актриса она никакая

Что это за припадки у Нади)? Уже вроде взрослая, а поведение, как у десятилетнего ребенка. Очень наиграно и видно, что Максу не комфортно, но он как джентльмен подыгрывает "даме"

Дуэт ангелов, делающих этот мир лучше через музыку! Особенно это важно сейчас, когда люди стремятся увидеть свет в темноте и найти надежду в сердце!

Эмоциональный контакт в одном ритме)) как пара

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Совместная работа артистов

Недавно у Нади и Макса вышла первая общая песня под названием "Ритми". Украинские артисты утверждают, что трек они создали в Киеве, а посвятили его всем украинцам, вынужденным находиться в разных уголках мира из-за полномасштабной войны.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева впервые заговорила о материнстве.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Надя Дорофеева призналась, что она не очень любит в жизни.

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