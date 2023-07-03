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"Доросла жінка, а клепки немає": українці засудили Надю Дорофєєву за новий кліп

3 липня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофєєва поділилася своїми успіхами – новий кліп отримав критику
Колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва під час свого виступу в київському метро. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка та колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про свої успіхи. Популярна артистка поділилася своїми емоціями від двох мільйонів переглядів нового кліпу та показала його фрагмент.

Відповідним відеороликом Надя Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Співачка випустила нову пісню під назвою "Кохаю, але не зовсім", про яку так багато говорила останнім часом. Пізніше на цю пісню з’явився й кліп, який вона знімала в квартирі, танцюючи в дуже коротких шортах, білих кросівках та яскравій кофті оверсайз.

За досить невеликий проміжок часу цей кліп набрав два мільйони переглядів, чому одразу ж зраділа Надя Дорофєєва.

"Ааааа 2 000 000 переглядів на кліпі "Кохаю, але не зовсім" — це в серце. Давайте не зупинятися", — написала Надя Дорофєєва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Користувачі мережі та підписники української виконавиці не змогли промовчати та пройти повз її нову публікацію. Зокрема, люди в коментарях почали критикувати Надю Дорофєєву за її творчість та кліп на нову пісню "Кохаю, але не зовсім".

  • Якась гидота, розчарована…
  • Зліпила, що попало, точно, що не хватає клепки. Начебто як доросла жінка, а клепки немає.
  • Після того, як група розпалась, видно, що Наді зле робиться ....Ну на що це вже схоже ???
  • Ох, і як мені ото фсьо "развідєть"?! Викличте вже їй нарешті екзорциста !!!
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва презентувала кліп на нову пісню.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Надя Дорофєєва показала яскраве відео з танцями.

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Надя Дорофєєва показала реакцію своєї мами на творчість Міші Кацуріна.

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