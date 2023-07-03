Надя Дорофєєва поділилася своїми успіхами – новий кліп отримав критику

Колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва під час свого виступу в київському метро. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка та колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про свої успіхи. Популярна артистка поділилася своїми емоціями від двох мільйонів переглядів нового кліпу та показала його фрагмент.

Відповідним відеороликом Надя Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Співачка випустила нову пісню під назвою "Кохаю, але не зовсім", про яку так багато говорила останнім часом. Пізніше на цю пісню з’явився й кліп, який вона знімала в квартирі, танцюючи в дуже коротких шортах, білих кросівках та яскравій кофті оверсайз.

За досить невеликий проміжок часу цей кліп набрав два мільйони переглядів, чому одразу ж зраділа Надя Дорофєєва.

"Ааааа 2 000 000 переглядів на кліпі "Кохаю, але не зовсім" — це в серце. Давайте не зупинятися", — написала Надя Дорофєєва.

Користувачі мережі та підписники української виконавиці не змогли промовчати та пройти повз її нову публікацію. Зокрема, люди в коментарях почали критикувати Надю Дорофєєву за її творчість та кліп на нову пісню "Кохаю, але не зовсім".

Якась гидота, розчарована…

Зліпила, що попало, точно, що не хватає клепки. Начебто як доросла жінка, а клепки немає.

Після того, як група розпалась, видно, що Наді зле робиться ....Ну на що це вже схоже ???

Ох, і як мені ото фсьо "развідєть"?! Викличте вже їй нарешті екзорциста !!!

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва презентувала кліп на нову пісню.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Надя Дорофєєва показала яскраве відео з танцями.

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