Надя Дорофєєва анонсувала вихід нової пісні – публіка розкритикувала

Українська співачка Надя Дорофєєва під час виступу на "Лізі сміху". Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка та колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва анонсувала вихід своєї нової пісні. Популярна виконавиця показала себе у танці посеред вулиці, а її підписники почали обговорювати чутки про її весілля, діяльність під час війни та кар’єру.

Відповідні кадри Надя Дорофєєва розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Ширяться чутки, що днями Дорофєєва нарешті випустить нову пісню", — написала Надя Дорофєєва у своїй публікації.

Користувачі мережі та підписники української виконавиці одразу ж почали обговорювати нову публікацію. Вони почали висловлюватися про чутки про весілля Наді Дорофєєвої, про її творчість та про діяльність під час війни, залишаючи багато коментарів під її новою публікацією.

Після виходу "Чуєш", здається, що Кацуріна принизили двічі

"вже не шириться чутками що Надя та Міша найближчими днями зіграють весілля"

Я в хр*нею, у них у державі ГРОМАДЯНСЬКА війна х*рачить роки річні. А вони пісеньки співають. Свої ж своїх вбивають. А вони пісеньки співають... Ганьба.

Надя, тобi треба до лiкаря.. Сама собою замилувалася, ти не розумiєш, що таке сiм'я,. ЦЕ КОЛИ ЧОЛОВІК i дiти...

Ми вже не чекаємо на ваші нові пісні, вони стали жахливі, ні вокалу, ні змісту, ні якості

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що з’явилися чутки, що відома українська співачка Надя Дорофєєва виходить заміж за Мішу Кацуріна.

Раніше ми розповідали про те, що популярна співачка Надя Дорофєєва показала реакцію своєї мами на творчість Міші Кацуріна.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Надя Дорофєєва показала наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами.