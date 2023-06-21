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Зіграла таємне весілля з Мішею Кацуріним? Надя Дорофєєва "засвітила" обручку

21 червня 2023 13:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофєєва показала милі фото з Мішею Кацуріним – українці захейтили
Українська співачка Надя Дорофєєва за лаштунками шоу "Ліга сміху". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка та акторка, колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зворушливо звернулася до свого коханого Міші Кацуріна. Популярна артистка показала милі фото з коханим та привітала його з днем народження.

Відповідні фотографії Надя Дорофєєва розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Не так давно українська співачка розлучилася з артистом Володимиром Дантесом та почала зустрічатися з ресторатором Мішею Кацуріним, який має сім’ю та маленьких дітей. Варто зазначити, що він був чоловіком подруги Наді Дорофєєвої, з якими вона з Дантесом часто проводила час.

Такі події не дуже порадували українців, які стали критикувати співачку за те, що вона кинула Дантеса та забрала Кацуріна з сім’ї. Втім, вона не сильно переймається за це, тому публікує часто спільні фото з коханим. Цього разу вона показала милі кадри, привітавши Мішу Кацуріна з днем народження.

"Я тебе кохаю… зовсім. З Днем Народження, любий @misha_katsurin", — написала Надя Дорофєєва під фотографіями зі своїм коханим Мішею Кацуріним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Люди не дуже зацінили нову публікацію української виконавиці, тому вона отримала багато хейту. Користувачі мережі та підписники Наді Дорофєєвої стали критикувати її стосунки з Мішею Кацуріним, якого вона нібито забрала з його родини.

  • Особисто… тяжко бачити цю пару… І наскільки був позитивно налаштований на @nadyadorofeeva, настільки якось в ній розчарувався. Але то суб’єктивно. @misha_katsurin здоров’я
  • Брр. Кохання — то все зрозуміло, але реально кинути чоловіка, а потім виставляти оці лизання. Ну якось нелюдяно. Почекала б якийсь час. А то наче ось подивіться, омномном
  • Я одна помітила, чи у Наді дійсно обручка на правій руці??
  • Вітаємо з одруженням! Геть безпалівно спочатку було це приховувати, щоб потім показати.. дитячий садок, Надійко
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва анонсувала нову пісню.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Надя Дорофєєва показала реакцію своєї мами на творчість Міші Кацуріна.

Також ми повідомляли про те, що популярна артистка Надя Дорофєєва звернулася до всіх жінок.

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