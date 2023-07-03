Надя Дорофеева поделилась своими успехами – новый клип получил критику

Бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева во время выступления в киевском метро. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о своих успехах. Популярная артистка поделилась своими эмоциями от двух миллионов просмотров нового клипа и показала его фрагмент.

Соответствующим видеороликом Надя Дорофеева поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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Певица выпустила новую песню под названием "Кохаю, але не зовсім", о которой так много говорила в последнее время. Позже на эту песню появился клип, который она снимала в квартире, танцуя в очень коротких шортах, белых кроссовках и яркой кофте оверсайз.

За довольно небольшой промежуток времени этот клип набрал два миллиона просмотров, чему сразу обрадовалась Надя Дорофеева.

"Ааааа 2 000 000 просмотров на клипе "Кохаю, але не зовсім" — это в сердце. Давайте не останавливаться", — написала Надя Дорофеева.

Пользователи сети и подписчики украинской исполнительницы не смогли промолчать и пройти мимо ее новой публикации. В частности, люди в комментариях начали критиковать Надю Дорофееву за ее творчество и клип на новую песню "Кохаю, але не зовсім".

Какая-то гадость, разочарована…

Слепила, что попало, точно, что не хватает мозгов. Вроде как взрослая женщина, а мозгов нет.

После того, как группа распалась, видно, что Наде плохо делается….Ну на что это уже похоже???

Ох, и как мне вот фсьо "развидеть"?! Вызовите уж ей наконец экзорциста!!!

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева представила клип на новую песню.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Надя Дорофеева показала яркое видео с танцами.

Также мы сообщали, что украинская исполнительница Надя Дорофеева показала реакцию своей мамы на творчество Миши Кацурина.