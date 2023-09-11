Дружина Мірошниченка відповіла на критику відомого адвоката – стосується усиновлення

Дружина Мірошниченка жорстко відповіла на критику про усиновлення дитини
Дружина відомого українського ведучого Тімура Мірошниченка Інна відреагувала на критику щодо усиновлення дитини. Зокрема, жінка звернулася до відомого адвоката Сергія Власенка, який висловився стосовно того, що сім’я Мірошниченко взяла дитину з дитбудинку.
Це Інна Мірошниченко виклала у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.
Думка адвоката
Відомий адвокат Сергій Власенко порушив тему усиновлення дитини на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, чоловік вважає, що прийомні батьки не мають морального права розкривати таємницю усиновлення, та стверджує, що дитина, яка була усиновлена у маленькі роки, потім прочитає інтерв’ю своїх прийомних батьків.
"Як ви вважаєте, чи мають моральне право прийомні батьки розголошувати таємницю усиновлення (а юридично це саме так і називається) усиновленої ними дитини, таким чином, від самого початку публічно заявляючи, що ця дитина їм не рідна? Ми же всі розуміємо, що малеча, яку усиновили в 1-2-3-4 роки, поки до кінця не усвідомлює всіх аспектів своїх взаємин із прийомними батьками, але коли достатньо підросте, то прочитає такі інтервʼю усиновителів", — зазначив адвокат.
Реакція дружини Тімура Мірошниченка
На це одразу ж відреагувала й Інна Мірошниченко, яка зазначила, що може теж дещо цікаве розповісти про адвоката, але в неї є своє життя, тому вона не хоче лізти в чуже.
"Я, як та звана "публічна особа", теж можу багато чого розповісти про пана Сергія, але моє життя достатньо повноцінне, аби не лізти в чуже зі своїми безцінними порадами", — відповіла адвокатові дружина Мірошниченка.
Також вона показала думку фахівців щодо цієї теми, де вони стверджують, що не можна розкривати таємницю у ранньому віці.
Усиновлення дитини
Не так давно Тімур та його дружина вирішили усиновити дитину, а згодом стало відомо, що в нього є чимало проблем зі здоров’ям.
"Це Марсель. І сьогодні йому 2 роки. 2 роки і переломний момент у житті. Можливо, він сам обрав свій шлях. Сам писав свою історію двох років, від якої стискається серце і зʼявляється віра в диво. Сам проходив всі ці випробування, аби зараз надихати. Нас і всіх, хто стежить за його долею", — написала Інна Мірошниченко.
Крім того, вона розповіла й передісторію пошуків цієї дитини, поділившись нею у соціальній мережі.
Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Тімура Мірошниченко зізналася, чому вона не народила дитину, а усиновила її.
Раніше ми розповідали про те, що Інна Мірошниченко шокувала історією про жорстокість у дитячих будинків.
Також ми повідомляли про те, що дружина ведучого Тімура Мірошниченко розповіла про проблеми зі здоров’ям прийомного сина.