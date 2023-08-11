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Усиновленій дитині Тімура Мірошниченко потрібна операція: що з хлопчиком

11 серпня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дружина Тімура Мірошниченко про проблеми усиновленої дитини – потрібна операція
Український ведучий Тімур Мірошниченко на інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дружина відомого українського телеведучого Тімура Мірошниченко Інна розповіла про проблеми зі здоров’ям у хлопчика, якого вони нещодавно всиновили. Виявляється, дитину потрібно оперувати, щоб позбутися проблем, які в неї виникли у дитячому будинку.

Про це Інна Мірошниченко розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Проблеми зі здоров’ям усиновленої дитини сім’ї Мірошниченко

Дружина українського ведучого довго не хотіла нічого розповідати, але цього разу вона вирішила це зробити. Інна Мірошниченко зізналася в тому, що хлопчик, який потрапив в її сім’ю з дитячого будинку, має деякі проблеми зі здоров’ям.

Семья Тимура Мирошниченко
Всі сім'я Тімура Мірошниченко на фотосесії. Фото: instagram.com/p/CvWZ5d0NdTq/?img_index=1

Жінка розповіла, що в неї була консультації з педіатром-алергологом, а потім — з подругою, яка є фахівцем з дитячого харчування. Також вона зазначила, що були й інші фахівці, з якими вона спілкувалася щодо здоров’я її маленького сина Марселя.

"Я вірю в те, що любов і мінімальне втручання, довіра і ЧАС зроблять зі "скандальної дитинки" абсолютно здорового хлопчика. Я молюся про його здоров'я щодня. Без операції не обійтися. Але до всього треба ставитися з розумом. Помітила, що навіть дуже круті спеціалісти часто не розуміють особливостей усиновлених дітей. І приміряють на них норми домашніх однолітків", — зазначила дружина Тімура Мірошниченко.

Stories Інни Мірошниченко
Stories дружини Тімура Мірошниченко Інни. Фото: скриншот з Instagram

Рішення про усиновлення третьої дитини

Нещодавно сім’я Тімура Мірошниченко вирішила взяти ще одну дитину з дитячого будинку. Вони знайшли анкету маленького Марселя на сайті Мінсоцполітики серед анкет дітей, від яких відмовилися попередні кандидати.

Усыновленный сын Тимура Мирошниченко
Усиновлена дитина ведучого Тімура Мірошниченко. Фото: instagram.com/p/CvwfgRfMU54/

Виявляється, від Марселя відмовилися через велику кількість різних діагнозів. Втім, сім’я Мірошниченко вирішила боротися за здоров’я сина, щоб він ріс повноцінним хлопчиком та мав щасливе життя, як інші діти його віку.

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Тімур Мірошниченко розповів про свій заробіток під час війни. 

Раніше ми розповідали про те, що дружина ведучого Тімура Мірошниченко Інна розкрила подробиці життя усиновленої дитини. 

Також ми повідомляли про те, що дружина Тімура Мірошниченко показала ніжні фотографії її синів.

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