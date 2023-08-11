Дружина Тімура Мірошниченко про проблеми усиновленої дитини – потрібна операція

Український ведучий Тімур Мірошниченко на інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з YouTube

Дружина відомого українського телеведучого Тімура Мірошниченко Інна розповіла про проблеми зі здоров’ям у хлопчика, якого вони нещодавно всиновили. Виявляється, дитину потрібно оперувати, щоб позбутися проблем, які в неї виникли у дитячому будинку.

Про це Інна Мірошниченко розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Проблеми зі здоров’ям усиновленої дитини сім’ї Мірошниченко

Дружина українського ведучого довго не хотіла нічого розповідати, але цього разу вона вирішила це зробити. Інна Мірошниченко зізналася в тому, що хлопчик, який потрапив в її сім’ю з дитячого будинку, має деякі проблеми зі здоров’ям.

Всі сім'я Тімура Мірошниченко на фотосесії. Фото: instagram.com/p/CvWZ5d0NdTq/?img_index=1

Жінка розповіла, що в неї була консультації з педіатром-алергологом, а потім — з подругою, яка є фахівцем з дитячого харчування. Також вона зазначила, що були й інші фахівці, з якими вона спілкувалася щодо здоров’я її маленького сина Марселя.

"Я вірю в те, що любов і мінімальне втручання, довіра і ЧАС зроблять зі "скандальної дитинки" абсолютно здорового хлопчика. Я молюся про його здоров'я щодня. Без операції не обійтися. Але до всього треба ставитися з розумом. Помітила, що навіть дуже круті спеціалісти часто не розуміють особливостей усиновлених дітей. І приміряють на них норми домашніх однолітків", — зазначила дружина Тімура Мірошниченко.

Stories дружини Тімура Мірошниченко Інни. Фото: скриншот з Instagram

Рішення про усиновлення третьої дитини

Нещодавно сім’я Тімура Мірошниченко вирішила взяти ще одну дитину з дитячого будинку. Вони знайшли анкету маленького Марселя на сайті Мінсоцполітики серед анкет дітей, від яких відмовилися попередні кандидати.

Усиновлена дитина ведучого Тімура Мірошниченко. Фото: instagram.com/p/CvwfgRfMU54/

Виявляється, від Марселя відмовилися через велику кількість різних діагнозів. Втім, сім’я Мірошниченко вирішила боротися за здоров’я сина, щоб він ріс повноцінним хлопчиком та мав щасливе життя, як інші діти його віку.

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