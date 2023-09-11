Жена Мирошниченко ответила на критику известного адвоката – касается усыновления

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко со своей супругой Инной на фотосессии. Фото: Instagram Инны Мирошниченко

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко Инна отреагировала на критику касательно усыновления ребенка. В частности, женщина обратилась к известному адвокату Сергею Власенко, который высказался по поводу того, что семья Мирошниченко взяла ребенка из детдома.

Это Инна Мирошниченко выложила в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Мнение адвоката

Известный адвокат Сергей Власенко поднял тему усыновления ребенка на своей странице в Facebook. В частности, мужчина считает, что приемные родители не имеют морального права раскрывать тайну усыновления, и утверждает, что ребенок, усыновленный в маленькие годы, потом прочтет интервью своих приемных родителей.

Публикация адвоката Сергея Власенко касательно усыновления ребенка. Фото: скриншот с Facebook

"Как вы считаете, имеют ли моральное право приемные родители разглашать тайну усыновления (а юридически это именно так и называется) усыновленного ими ребенка, таким образом, с самого начала публично заявляя, что этот ребенок им не родной? Мы же все понимаем, что малышня, которую усыновили в 1-2-3-4 года, пока до конца не осознает всех аспектов своих отношений с приемными родителями, но когда достаточно подрастет, то прочтет такие интервью усыновителей", — отметил адвокат.

Реакция жены Тимура Мирошниченко

На это сразу же отреагировала и Инна Мирошниченко, которая отметила, что может тоже кое-что интересное рассказать об адвокате, но у нее есть своя жизнь, поэтому она не хочет лезть в чужую.

"Я, как так называемая "публичная личность", тоже могу многое рассказать о Сергее, но моя жизнь достаточно полноценна, чтобы не лезть в чужую со своими бесценными советами", — ответила адвокату жена Мирошниченко.

Stories жены Тимура Мирошниченко Инны. Фото: скриншот из Instagram

Также она показала мнение специалистов касательно этой темы, где они утверждают, что нельзя раскрывать тайну в раннем возрасте.

Stories Инны Мирошниченко касательно усыновления ребенка. Фото: скриншот из Instagram

Усыновление ребенка

Не так давно Тимур и его жена решили усыновить ребенка, а впоследствии стало известно, что у него много проблем со здоровьем.

Публикация Инны Мирошниченко с усыновленным ребенком. Фото: скриншот из Instagram

"Это Марсель. И сегодня ему 2 года. 2 года и переломный момент в жизни. Возможно, он сам выбрал свой путь. Сам писал свою историю двух лет, от которой сжимается сердце и появляется вера в чудо. Сам проходил все эти испытания, чтобы сейчас вдохновлять. Нас и всех, кто следит за его судьбой", — написала Инна Мирошниченко.

Кроме того, она рассказала и предысторию поисков этого ребенка, поделившись ею в социальной сети.

Публикация Инны Мирошниченко с предысторией поисков ребенка. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что жена Тимура Мирошниченко призналась, почему она не родила ребенка, а усыновила его.

Ранее мы рассказывали о том, что Инна Мирошниченко шокировала историю жестокости детских домов.

Также мы сообщали о том, что жена ведущего Тимура Мирошниченко рассказала о проблемах со здоровьем приемного сына.