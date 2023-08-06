Жена Остапчука призналась, обеспечивает ли ее шоумен финансово

Шоумен Владимир Остапчук и блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Звездная парочка, Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская, сейчас находятся в Испании. 23-летняя блогерша пообщалась с подписчиками и рассказала, зависит ли она финансово от 38-летнего шоумена.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Третья жена Остапчука сначала ответила на вопрос, встречалась бы она с мужчиной, который бы зарабатывал вдвое меньше за нее.

Скриншоты: Instagram/poka.tya

Чуть позже другой подписчик Екатерины задал четкий вопрос относительно Владимира Остапчука: "Ты не отвечаешь. Вова тебя полностью удерживает? Ты не работаешь, для тебя это норм?". Молчать Полтавская не стала и дала развернутый ответ. Вопрос от подписчика Екатерина назвала "наездом".

"Да, Вова меня полностью обеспечивает. Но я зарабатываю, потому что считаю, что женщина должна иметь свои средства, чтобы чувствовать себя свободной. Не беспокойтесь, я хорошо себя чувствую в плане собственных финансов. Но как это может мешать тому, что мой муж обеспечивает семью?... А если будет нужно, то и мужчину обеспечу. Не дай Бог, конечно", — ответила Полтавская.

Также Екатерина отметила, что она совсем не чувствует себя неравноправной частью пары. По ее словам, она выбирает быть счастливой, а не доказывать кому-то.

Напомним, ранее мы писали о драке Владимира Остапчука с молодежью. Также мы рассказывали, что Екатерина Полтавская раскритиковала украинский модный бренд, продавший ей платье за 590 евро.