Жена Григория Решетника похвасталась отдыхом в Доминикане - фото, видео

Жена Решетника рассекретила, куда улетела на отдых
Жена телеведущего Григория Решетника — Кристина — назвала место, куда вместе с тремя сыновьями отправилась на отдых. Для семейного отпуска блогерша выбрала экзотическую страну.
Кадрами из путешествия она поделилась на своей странице в Instagram.
Кристина Решетник с сыновьями отправилась в Доминикану
После проблем на польской границе жена шоумена все же добралась до места назначения. На этот раз для отдыха звездная семья выбрала Доминиканскую Респиблику.
По словам Кристины, она отдала предпочтение именно этой стране, ведь там очень красивая природа, а также почти отсутствуют туристы из страны-агрессора РФ. В отеле, в котором остановилась блогерша с сыновьями, радушно встречают украинцев, а во дворе даже установлен сине-желтый флаг.
"Главная причина, почему мы здесь — сказали, что мос... здесь практически нет. Сразу возле отеля флаг Украины. Все говорят, что они здесь очень поддерживают украинцев", — рассказала Решетник.
Несмотря на сильный джетлаг из-за весомой разницы во времени, Кристина с сыновьями уже наслаждается отдыхом на пляже и живописными пейзажами.
"Джетлаг жесткий. Просыпаюсь с работниками отеля в 5 утра. Природа здесь невероятная. Дети с книгами на пляж. Что-то на райском", — написала Кристина.
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