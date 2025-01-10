Жена Григория Решетника похвасталась отдыхом в Доминикане - фото, видео

Кристина Решетник. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Жена телеведущего Григория Решетника — Кристина — назвала место, куда вместе с тремя сыновьями отправилась на отдых. Для семейного отпуска блогерша выбрала экзотическую страну.

Кадрами из путешествия она поделилась на своей странице в Instagram.

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После проблем на польской границе жена шоумена все же добралась до места назначения. На этот раз для отдыха звездная семья выбрала Доминиканскую Респиблику.

Кристина Решетник с сыновьями в Доминикане. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

По словам Кристины, она отдала предпочтение именно этой стране, ведь там очень красивая природа, а также почти отсутствуют туристы из страны-агрессора РФ. В отеле, в котором остановилась блогерша с сыновьями, радушно встречают украинцев, а во дворе даже установлен сине-желтый флаг.

"Главная причина, почему мы здесь — сказали, что мос... здесь практически нет. Сразу возле отеля флаг Украины. Все говорят, что они здесь очень поддерживают украинцев", — рассказала Решетник.

Кристина Решетник показала отель. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Несмотря на сильный джетлаг из-за весомой разницы во времени, Кристина с сыновьями уже наслаждается отдыхом на пляже и живописными пейзажами.

Кристина Решетник с сыновьями на отдыхе. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Джетлаг жесткий. Просыпаюсь с работниками отеля в 5 утра. Природа здесь невероятная. Дети с книгами на пляж. Что-то на райском", — написала Кристина.

Жена Решетника показала отдых в Доминикане. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

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