Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жена Решетника рассказала о своем заграничном путешествии: украинцы не сдержались arrow

Жена Решетника рассказала о своем заграничном путешествии: украинцы не сдержались

9 октября 2023 17:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кристину Решетник раскритиковали из-за путешествия за границу — бурная реакция сети
Жена Григория Решетника на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Жена известного актера и постоянного ведущего романтического проекта "Холостяк" Григория Решетника Кристина рассказала о своем путешествии. Женщина призналась, что ездила не только по Украине, но и по городам других стран, и обратилась к своим фолловерам.

Соответствующей публикацией Кристина Решетник поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Заграничная поездка

Возлюбленная известного украинского телеведущего рассказала о том, как она ездила по украинским и зарубежным городам. Также Кристина обратилась к своим хейтерам и призналась, что она продолжает находиться со своей семьей в Украине.

По словам женщины, она продолжает со своим мужем Григорием и тремя детьми помогать украинским защитникам в борьбе с российской агрессией. Кристина попросила всех хейтеров делать тоже самое, что и она.

"Телепортация состоялась) Я уже во Львове)) Сложные переезды и перелеты: Киев, Краков, Дубай, Лондон, Краков — это все за последние несколько дней. Поэтому все мои "добрые" подписчики, не беспокойтесь! Путешествие было рабочим! Уже в Украине, как и в предыдущие годы, месяцы, то есть, всегда! Я и моя семья работаем, чтобы помогать нашим Героям и Героиням! Призываю и вас делать тоже самое, а не заниматься писаниной и хейтом! Хотя, я знаю, что мои настоящие подписчики все понимают и чувствуют!" — подписала свою публикацию Кристина Решетник.

Публикация со страницы Кристины Решетник
Публикация со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Фолловеры жены украинского ведущего не смогли остаться в стороне и начали обсуждать ее поездки. Люди стали оставлять как позитивные, так и негативные комментарии под фотографиями Кристины Решетник, которыми она поделилась в Instagram.

  • Да сколько можно за такое отчитываться? Каждый себя "лечит, спасает", как может. Улетела — значит надо было либо работе, либо душе. Зачем вообще акцентировать тех, кто за такое хейтит. Люди, камон. Добрее надо быть. Как собаки все стали. Нам и врагов уже не надо. Сами такие
  • Кристиночка, я Вами горжусь. Вы пример настоящей, сильной, отзывчивой и классной украинской женщины!
  • Пусть, мне жаль, но действительно не то время для такого контента. Все-таки ребята погибают, люди умирают, страна в тяжелом состоянии
  • Ну, такое… В нашей стране война. Я понимаю, что она не каждого касается. Но показывать на показуху, как тебе хорошо, и, в отличие от других, можешь летать по миру, — это тупо. Столько негатива даже в Интернете. Не удивляйтесь, что жизнь потом не складывается. Счастье любит тишину
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Кристины Решетник
Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Кристины Решетник
Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Кристины Решетник
Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Концерт Бейонсе в Польше

Не так давно жена Григория Решетника показывала, как она развлекалась на концерте знаменитой исполнительницы Бейонсе, который состоялся в Польше. На кадрах женщина показала, как она танцует под ее песни.

"Моя мечта сегодня сбылась. Пять лет назад не удалось попасть на концерт Бейонсе, а в этом году решила — мечты должны сбываться, потому что жизнь непредсказуема… В общем, позволила себе немного переключиться, и делюсь с вами вайбом этого вечера", — подписала кадры Кристина Решетник.

Публикация со страницы Кристины Решетник
Кадры Кристины Решетник с концерта Бейонсе в Польше. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что супруга Григория Решетника показала фото с пляжа.

Раньше мы рассказывали о том, что Кристина Решетник поделилась кадрами со своего отдыха.

Также мы сообщали о том, что возлюбленная ведущего Григория Решетника показала, что создал ее сын.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз