Кристину Решетник раскритиковали из-за путешествия за границу — бурная реакция сети

Жена Григория Решетника на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Жена известного актера и постоянного ведущего романтического проекта "Холостяк" Григория Решетника Кристина рассказала о своем путешествии. Женщина призналась, что ездила не только по Украине, но и по городам других стран, и обратилась к своим фолловерам.

Соответствующей публикацией Кристина Решетник поделилась на своей странице в Instagram.

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Возлюбленная известного украинского телеведущего рассказала о том, как она ездила по украинским и зарубежным городам. Также Кристина обратилась к своим хейтерам и призналась, что она продолжает находиться со своей семьей в Украине.

По словам женщины, она продолжает со своим мужем Григорием и тремя детьми помогать украинским защитникам в борьбе с российской агрессией. Кристина попросила всех хейтеров делать тоже самое, что и она.

"Телепортация состоялась) Я уже во Львове)) Сложные переезды и перелеты: Киев, Краков, Дубай, Лондон, Краков — это все за последние несколько дней. Поэтому все мои "добрые" подписчики, не беспокойтесь! Путешествие было рабочим! Уже в Украине, как и в предыдущие годы, месяцы, то есть, всегда! Я и моя семья работаем, чтобы помогать нашим Героям и Героиням! Призываю и вас делать тоже самое, а не заниматься писаниной и хейтом! Хотя, я знаю, что мои настоящие подписчики все понимают и чувствуют!" — подписала свою публикацию Кристина Решетник.

Публикация со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Фолловеры жены украинского ведущего не смогли остаться в стороне и начали обсуждать ее поездки. Люди стали оставлять как позитивные, так и негативные комментарии под фотографиями Кристины Решетник, которыми она поделилась в Instagram.

Да сколько можно за такое отчитываться? Каждый себя "лечит, спасает", как может. Улетела — значит надо было либо работе, либо душе. Зачем вообще акцентировать тех, кто за такое хейтит. Люди, камон. Добрее надо быть. Как собаки все стали. Нам и врагов уже не надо. Сами такие

Кристиночка, я Вами горжусь. Вы пример настоящей, сильной, отзывчивой и классной украинской женщины!

Пусть, мне жаль, но действительно не то время для такого контента. Все-таки ребята погибают, люди умирают, страна в тяжелом состоянии

Ну, такое… В нашей стране война. Я понимаю, что она не каждого касается. Но показывать на показуху, как тебе хорошо, и, в отличие от других, можешь летать по миру, — это тупо. Столько негатива даже в Интернете. Не удивляйтесь, что жизнь потом не складывается. Счастье любит тишину

Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Концерт Бейонсе в Польше

Не так давно жена Григория Решетника показывала, как она развлекалась на концерте знаменитой исполнительницы Бейонсе, который состоялся в Польше. На кадрах женщина показала, как она танцует под ее песни.

"Моя мечта сегодня сбылась. Пять лет назад не удалось попасть на концерт Бейонсе, а в этом году решила — мечты должны сбываться, потому что жизнь непредсказуема… В общем, позволила себе немного переключиться, и делюсь с вами вайбом этого вечера", — подписала кадры Кристина Решетник.

Кадры Кристины Решетник с концерта Бейонсе в Польше. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что супруга Григория Решетника показала фото с пляжа.

Раньше мы рассказывали о том, что Кристина Решетник поделилась кадрами со своего отдыха.

Также мы сообщали о том, что возлюбленная ведущего Григория Решетника показала, что создал ее сын.